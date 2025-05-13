Goldman Sachs знизив ймовірність рецесії в США з 45% до 35%

Goldman Sachs знизив прогноз ймовірності рецесії в США з 45% до 35% після оголошення тимчасового перемир’я в торговій війні з Китаєм. Угода про зниження тарифів підвищила надії на пожвавлення економіки, пише Reuters з посиланням на звіт банку.

Ключові факти

Goldman Sachs підвищив прогноз зростання ВВП США на 2025 рік на 0,5 в.п. до 1%.

Банк тепер очікує три зниження ставки Федеральної резервної системи (ФРС) у 2025–2026 роках: у грудні 2025 року, у березні та червні 2026 року. Раніше передбачалося три зниження вже цього року.

Зниження ставок буде не екстреним заходом, а частиною нормалізації політики, оскільки економічне зростання стабільніше, безробіття зростає повільніше, а потреба в терміновій підтримці зменшується, зазначив банк.

Goldman Sachs підвищив прогноз для індексу S&P 500 на кінець року з 5900 до 6100 пунктів, посилаючись на зниження ризиків рецесії та тарифів.

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Контекст

12 травня США та Китай погодилися зупинити дію основної частини мит на 90 днів: США зменшили мита на китайські товари з 145% до 30%, а Китай – на американські з 125% до 10%.

Минулого місяця глобальні брокерські компанії підвищили ймовірність рецесії в США та світі через занепокоєння щодо тарифів, які послаблювали ділову впевненість і сповільнювали зростання. Тимчасова угода між США та Китаєм зменшила ці ризики, що дало підстави для оптимістичніших прогнозів. Зміна очікувань щодо політики ФРС відображає віру в поступове відновлення економіки, хоча невизначеність залишається.