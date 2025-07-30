Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума заявила, що написала заяву на звільнення. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook 30 липня.

Деталі

Серед причин своєї відставки вона назвала прагнення забезпечити неупередженість майбутнього міжнародного аудиту АРМА. За словами Думи, вона подала заяву, щоб «гарантувати незалежність» аудиту.

Керівниця АРМА оголосила, що її завдання завершено, адже усі реформи, започатковані з 2023 року, отримали офіційне закріплення в законодавстві України.

«Агентство, яке раніше асоціювалося з негативною репутацією та низькою ефективністю, нарешті почало демонструвати значні результати: надходження до державного бюджету на мільярди гривень, прозорі процедури через платформи Prozorro та Prozorro.Продажі, відкритість до ЗМІ та громадськості, розширення міжнародної співпраці, повна інвентаризація активів, а також запуск і модернізація Реєстру арештованих активів», – зазначила Олена Дума.

Дума очолила АРМА 30 червня 2023 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №579-р. До того обіймала такі посади: директорка Департаменту управління державним майном Міністерства екології та природних ресурсів (2015-2019), директорка Фонду соціального страхування України (січень-травень 2020), заступниця голови Чернігівської ОДА (лютий-жовтень 2021), директорка Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Мін’юсту (2011-2015).

Контекст

У червні 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12374-д, спрямований на реформування АРМА.

Мета закону – вдосконалити управління арештованими активами, які включають яхти, літаки, великі підприємства, а також автомобілі та квартири. Законопроєкт запроваджує поділ активів на прості та складні з різними підходами до вибору управителів.

З тексту прибрали згадку про арбітражних керуючих, але, за словами голови антикорупційного комітету ВРУ Анастасії Радіної, їхню роль планують доопрацювати в окремому законопроєкті.

Серед інших змін: запровадження аудиту діяльності АРМА, оновлення процедури відбору голови агентства та перезавантаження реєстру арештованих активів.

Докладніше про реформу та управління десятками тисяч арештованих активів читайте у матеріалі Forbes Ukraine.