Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума заявила, що написала заяву на звільнення. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook 30 липня.
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Деталі
- Серед причин своєї відставки вона назвала прагнення забезпечити неупередженість майбутнього міжнародного аудиту АРМА. За словами Думи, вона подала заяву, щоб «гарантувати незалежність» аудиту.
- Керівниця АРМА оголосила, що її завдання завершено, адже усі реформи, започатковані з 2023 року, отримали офіційне закріплення в законодавстві України.
- «Агентство, яке раніше асоціювалося з негативною репутацією та низькою ефективністю, нарешті почало демонструвати значні результати: надходження до державного бюджету на мільярди гривень, прозорі процедури через платформи Prozorro та Prozorro.Продажі, відкритість до ЗМІ та громадськості, розширення міжнародної співпраці, повна інвентаризація активів, а також запуск і модернізація Реєстру арештованих активів», – зазначила Олена Дума.
- Дума очолила АРМА 30 червня 2023 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №579-р. До того обіймала такі посади: директорка Департаменту управління державним майном Міністерства екології та природних ресурсів (2015-2019), директорка Фонду соціального страхування України (січень-травень 2020), заступниця голови Чернігівської ОДА (лютий-жовтень 2021), директорка Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Мін’юсту (2011-2015).
Контекст
У червні 2025 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12374-д, спрямований на реформування АРМА.
Мета закону – вдосконалити управління арештованими активами, які включають яхти, літаки, великі підприємства, а також автомобілі та квартири. Законопроєкт запроваджує поділ активів на прості та складні з різними підходами до вибору управителів.
З тексту прибрали згадку про арбітражних керуючих, але, за словами голови антикорупційного комітету ВРУ Анастасії Радіної, їхню роль планують доопрацювати в окремому законопроєкті.
Серед інших змін: запровадження аудиту діяльності АРМА, оновлення процедури відбору голови агентства та перезавантаження реєстру арештованих активів.
Докладніше про реформу та управління десятками тисяч арештованих активів читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
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