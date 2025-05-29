Китай припинив постачання дронів Mavic до України та інших європейських країн, тоді як Росія продовжує їх отримувати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Bloomberg .

Деталі

«Китайські дрони Mavic доступні для Росії, але не для України. У Росії діють виробничі лінії за участю китайських представників», – зазначив Зеленський у розмові з журналістами 27 травня.

Цивільний квадрокоптер Mavic адаптували для війни, використовуючи його для доставки вибухівки та спостереження на полі бою. Європейський посадовець підтвердив слова президента, додавши, що Китай також обмежив експорт до західних країн певних компонентів дронів, зокрема магнітів для двигунів, але збільшив їх постачання до Росії, пише Bloomberg.

«Коли хтось запитує, чи допомагає Китай Росії, як нам оцінювати такі дії?» – каже президент України.

Китайські компанії почали скорочувати продаж ключових компонентів до США та Європи ще наприкінці 2024 року, що, на думку західних посадовців, стало передвісником ширших експортних обмежень.

Пекін заявляє, що контролює експорт товарів подвійного призначення, таких як дрони, які можуть використовуватися у військових цілях.

«Позиція Китаю щодо війни в Україні залишається незмінною: ми прагнемо припинення війни та сприяння мирним переговорам. Китай не постачає летальну зброю жодній стороні та суворо регулює товари подвійного призначення. Ми проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій», – повідомило МЗС Китаю.

Контекст

У серпні 2023 року Китай запровадив обмеження на експорт цивільних дронів, зокрема моделей DJI Mavic, посилаючись на побоювання щодо їхнього використання у військових цілях. Ці обмеження торкнулися як України, так і Росії.

Проте, попри офіційні обмеження, зʼявилися повідомлення про те, що китайські дрони продовжують потрапляти до Росії через альтернативні маршрути, включаючи постачання через треті країни.

На тлі цих обмежень та зростаючих потреб на фронті українські виробники розробили десять квадрокоптерів, покликаних замінити наймасовіший дрон на фронті – DJI Mavic. Чому тільки зараз, скільки вони коштують та чи здатні українські виробники задовольнити потреби ЗСУ в «мавіках»? Читайте у матеріалі Forbes Ukraine.