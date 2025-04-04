MacPaw відмовиться від оренди частини офісу у бізнес-центрі «Торонто»

Українська ІТ-компанія MacPaw відмовиться від орендованої частини офісу у бізнес-центрі «Торонто». Про це в інтерв’ю Forbes сказав засновник компанії Олександр Косован.

Деталі

«Ми вирішили поступово відмовитися від орендованої частини [офісу компанії у бізнес-центрі «Торонто»]», – каже Косован.

За словами засновника MacPaw, після ракетного обстрілу в грудні 2024-го люди стали менше відвідувати офіс. «Зараз це близько 40 співробітників, офіс розрахований на більшу кількість», – додає він.

«Перемовини з власником бізнес-центру тривають», – каже Косован. За його словами, сторони шукають оптимальні умови.

«Завдяки відмові від оренди компанія може зекономити близько $1 млн на рік», – додає засновник MacPaw.

Контекст

Вранці 20 грудня Росія вдарила по центру Києва пʼятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Основний удар прийшовся по БЦ «Торонто-Київ», у якому, зокрема, орендують офіси MacPaw, SD Capital та Sense Bank.

За словами Косована, найбільшою проблемою були винесені вікна, пошкоджені фасад і котельня. MacPaw займала площі на декількох поверхах «Торонто-Київ».«Попередньо тільки заміна вікон коштуватиме близько $100 000», – казав Косован у грудні.

У листопаді 2024-го MacPaw скоротила 20% працівників через фінансові виклики. «Щоб зберегти стабільність компанії в майбутньому, ми змушені ухвалити важке рішення», – писав тоді Косован у Facebook.

Звільнення 20% співробітників і скорочення інших витрат допоможуть українській ІТ-компанії MacPaw економити близько $7 млн на рік, казав засновник MacPaw в інтерв’ю Forbes.