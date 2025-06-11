За пʼять місяців цього року надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,4% порівняно з відповідним показником минулого року до майже 201 млрд грн, повідомив очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко. Він наголосив, що місцеві бюджети демонструють стійку позитивну динаміку.
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Ключові факти
- Головним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб – 112,1 млрд грн (обсяг зріс на 20,2% до показника минулого року).
- Єдиний податок приніс 35,4 млрд грн (на 13,5% більше), податок на прибуток підприємств – 17,7 млрд грн (зростання на 21,1%), податок на майно – 22,4 млрд грн (зростання на 14,8% у річному вираженні).
- Також серед джерел наповнення місцевих бюджетів: акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) – понад 1 млрд грн (обсяг зріс на 64,7%), туристичний збiр – 132 млн грн (зростання на 33,8%) та екологічний податок – 749,8 млн грн (зростання на 3,9 %).
- Кравченко додав, що ДПС спільно з громадами системно працює над підвищенням ефективності адміністрування податків. «Адже це фінансові ресурси, які мають піти на реалізацію стратегічних проєктів – інфраструктурних, освітніх і соціальних програм», – пояснив він.
Контекст
За перше півріччя 2024-го до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн, що на 40,4 млрд грн, або 24%, більше проти показників січня–червня 2023-го.
Місцеві бюджети оговталися від втрати військового ПДФО й за рік збільшили надходження на майже 90 млрд грн. Завдяки чому податки на місцях збільшуються і чи є потенціал для подальшого зростання – у матеріалі Forbes Ukraine. За підсумками минулого року всі громади змогли компенсувати втрату частки ПДФО. Виняток – Луганська ОВА.
Найбільший внесок у зростання доходів зробив невійськовий ПДФО, який збільшився на 46,8 млрд грн, або на 23,4%. У трійку увійшли також єдиний податок і податок на прибуток підприємств – плюс 14,3 млрд грн та 12,7 млрд грн відповідно.
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