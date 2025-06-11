За пʼять місяців цього року надходження до місцевих бюджетів зросли на 18,4% порівняно з відповідним показником минулого року до майже 201 млрд грн, повідомив очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко. Він наголосив, що місцеві бюджети демонструють стійку позитивну динаміку.

Ключові факти

Головним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб – 112,1 млрд грн (обсяг зріс на 20,2% до показника минулого року).

Єдиний податок приніс 35,4 млрд грн (на 13,5% більше), податок на прибуток підприємств – 17,7 млрд грн (зростання на 21,1%), податок на майно – 22,4 млрд грн (зростання на 14,8% у річному вираженні).

Також серед джерел наповнення місцевих бюджетів: акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) – понад 1 млрд грн (обсяг зріс на 64,7%), туристичний збiр – 132 млн грн (зростання на 33,8%) та екологічний податок – 749,8 млн грн (зростання на 3,9 %).

Кравченко додав, що ДПС спільно з громадами системно працює над підвищенням ефективності адміністрування податків. «Адже це фінансові ресурси, які мають піти на реалізацію стратегічних проєктів – інфраструктурних, освітніх і соціальних програм», – пояснив він.

Контекст

За перше півріччя 2024-го до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн, що на 40,4 млрд грн, або 24%, більше проти показників січня–червня 2023-го.

Місцеві бюджети оговталися від втрати військового ПДФО й за рік збільшили надходження на майже 90 млрд грн. Завдяки чому податки на місцях збільшуються і чи є потенціал для подальшого зростання – у матеріалі Forbes Ukraine. За підсумками минулого року всі громади змогли компенсувати втрату частки ПДФО. Виняток – Луганська ОВА.

Найбільший внесок у зростання доходів зробив невійськовий ПДФО, який збільшився на 46,8 млрд грн, або на 23,4%. У трійку увійшли також єдиний податок і податок на прибуток підприємств – плюс 14,3 млрд грн та 12,7 млрд грн відповідно.