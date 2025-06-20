Генеральний директор Inditex (володіє брендами одягу Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear ) Оскар Гарсія Масейрас заявив, що умови для повернення власника Zara до Росії «звичайно відсутні», через два роки після того, як компанія продала свій місцевий бізнес, пише Financial Times 20 червня. Його коментар свідчить про те, що транснаціональні корпорації не поспішають повертатися на ринок РФ.

Ключові факти

На запитання про те, які обставини були б придатними для повторного виходу групи на ринок, Оскар Гарсія Масейрас відповів Financial Times: «Звичайно, це не ті умови, які зараз».

Коментарі Гарсії Масейраса є останнім свідченням того, що транснаціональні корпорації не поспішають повертатися на російський ринок, незважаючи на заяви представників російської влади про те, що західні компанії почнуть повертатися у червні цього року.

Гарсія Масейрас заявив, що будь-яке рішення про повернення в Росію буде прийнято тільки в «сприятливішій геополітичній обстановці». Але зараз умови, «безумовно, невідповідні».

Цього року FT повідомила, що Maag, бренд, створений покупцем російського бізнесу Inditex, продає Zara практично ідентичну продукцію і новий власник покладається на тих же постачальників, що і його попередник.

Гарсія Масейрас відповів, що «на ринку одягу існує безліч постачальників». Про схожість товарів він сказав: «Це сектор, де, зрештою, тенденції є світовими тенденціями. Абсолютно будь-який гравець ринку може визначити через веб-сайт будь-якого іншого гравця, які тенденції… Це частина повсякденного життя».

Контекст

Небагато міжнародних компаній, які залишили Росію, були б у кращій позиції для повернення, ніж Inditex, яка раніше вважала цю країну своїм найбільшим ринком за межами Іспанії, на частку якого до виходу компанії припадало 8,5% світового доходу.

На початку 2023 року компанія уклала угоду про продаж свого російського бізнесу за незначну суму членам ліванської сімʼї, які управляють франшизою іспанської групи на Близькому Сході.

Однак умови продажу включали зобовʼязання покупця, так званої групи Daher, негайно укласти російську франчайзингову угоду для Inditex з переданими магазинами, якщо іспанська компанія вирішить повернутися.

Заступник міністра фінансів Росії Іван Чебесков повідомив цього тижня, що жодна західна група не просила повернутися на російський ринок. «Ми поки не бачили жодних запитів від компаній, які пішли», – сказав Чебесков. Натомість РФ бачила «десятки» запитів від компаній, які все ще хочуть піти, сказав він.

Хоча на початку цього року Володимир Путін доручив уряду вивчити умови повернення західних компаній, російський президент та вищі посадові особи все частіше дають зрозуміти, що вони не палають бажанням бачити в країні транснаціональні корпорації і можуть фактично перешкодити їм у цьому.