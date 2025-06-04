Північний апеляційний господарський суд у Києві продовжить розгляд справи №910/12559/20 за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до ПриватБанку. Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови від 4 червня.

Деталі

Позивач вимагає визнати припиненими свої зобов’язання за кредитами 2010 року. Цей спір є частиною ширшої серії судових конфліктів, пов’язаних із «схемами Optima», які розслідуються у США.

У 2019 році ПриватБанк подав позов у США проти своїх колишніх власників, звинувачуючи їх у завданні збитків через видачу беззаставних кредитів підконтрольним підприємствам, зокрема НЗФ, Запорізькому і Стахановському заводам феросплавів, Марганецькому та Покровському ГЗК, а також «Дніпроазоту».

За твердженням банку, ці кошти виводилися за кордон і використовувалися для купівлі нерухомості та промислових активів у штатах Огайо, Техас, Іллінойс і Кентуккі через компанії під назвою «Optima».

У відповідь підприємства, пов’язані з колишніми власниками, зокрема НЗФ, подали понад 200 позовів до українських судів. Адвокати ПриватБанку вважають, що ці позови мали на меті отримати рішення про «виконання» кредитних зобов’язань для використання їх у США як доказу відсутності порушень.

Такі рішення швидко перекладалися англійською та надсилалися до американського суду, що призвело до призупинення розгляду позову ПриватБанку в США для оцінки впливу українських вердиктів.

Наразі Північний апеляційний суд розглядає п’ять пов’язаних справ: три від НЗФ і дві від Запорізького феросплавного заводу та Марганецького ГЗК.

Справа №910/12559/20 є ключовою, оскільки розглядається втретє після скасування попереднього рішення Верховним Судом у листопаді 2024 року. НЗФ стверджує, що виконав зобов’язання за кредитами, і звинувачує ПриватБанк у їх «невизнанні», посилаючись на позов у США.

ПриватБанк, своєю чергою, заявляє, що кошти НЗФ були переведені через низку компаній і використані для купівлі заводу в Кентуккі, який фігурує в американському позові в Делавері.

Юридичний представник ПриватБанку наголошує, що справа є тестом для української судової системи на здатність протистояти маніпуляціям і захищати державні інтереси, висловлюючи сподівання на справедливе рішення.

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Контекст

3 вересня 2024 року Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнив позов ПриватБанку проти НЗФ щодо кредитів 2010 року на $243 млн. НЗФ, підконтрольний ексвласникам банку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, намагався довести виконання зобов’язань, але ПриватБанк стверджує, що ці кошти виводилися за кордон через схему «Optima» для купівлі активів у США.

Рішення апеляційного суду скасувало перемогу НЗФ у першій інстанції та може розблокувати позов ПриватБанку в Делавері на $1 млрд. НЗФ подав понад 200 позовів в Україні, щоб отримати рішення про виконання зобов’язань для використання в США.