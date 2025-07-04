Український безпілотний літальний апарат R-34-T від FRDM Group офіційно допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України. Він здатний здійснювати лазерне цілевказання, йдеться у пресрелізі FRDM Group.

Деталі

Дрон, створений на замовлення ЗСУ, успішно завершив усі випробування та готовий до виконання завдань на передовій. Його головна функція – лазерне підсвічування цілей для точного наведення керованих боєприпасів, зокрема артилерійських та авіаційних.

У компанії FRDM Group зазначають, що завдяки лазерному цілевказанню апарат суттєво підвищує ефективність ударів, особливо на великих дистанціях і в умовах активної роботи ворожої ППО.

БПЛА обладнаний захищеними каналами зв’язку, побудований за модульним принципом і має високий рівень стійкості до радіоелектронних перешкод.

Його цього дрона – прорив у сфері наведення високоточної зброї, адже дрон дає змогу раціональніше використовувати боєприпаси та зменшувати ризики для військових і техніки, йдеться у повідомленні.

Контекст

У квітні 2025 року Міноборони сертифікувало та допустило до використання в Силах оборони понад 120 нових зразків озброєння і техніки, з яких понад 85% виготовлено в Україні. Від початку року кодифіковано більш ніж 400 одиниць української зброї та техніки.

До переліку увійшли безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі, засоби зв’язку та наземні роботизовані комплекси.

У червні Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Волиняка». Це – бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей, зокрема й важкоброньованих.