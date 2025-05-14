Польські перевізники припинили блокування руху на ПП «Ягодин – Догогуськ»

Польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, пізно ввечері 13 травня завершили блокування пункту пропуску «Дорогуськ». Про це повідомила пресслужба Держмитслужби.

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Інформацію повідомили представники Прикордонної варти Республіки Польща. Свої дії протестувальники припинили о 22.30 за київським часом.

Оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі за напрямком пункту пропуску «Ягодин – Догогуськ» поновлено у звичайному режимі, йдеться у повідомленні Держмитслужби.

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Контекст

12 травня польські перевізники розпочали страйк на під’їзді до пункту пропуску «Дорогуськ», розташованого навпроти українського «Ягодина», через незадоволення умовами праці та падіння доходів. Вони звинувачують українських перевізників у демпінгу цін і витісненні з ринку.

Ключові вимоги страйкарів: звернути увагу на кризу в секторі транспортних перевезень у Польщі та відновити систему дозволів для українських перевізників на в’їзд до країни.

Мінрозвитку з МЗС України звернулося до Мінінфраструктури Польщі та Єврокомісії з проханням врегулювати ситуацію. Польща, як і Україна, внесла дороги до пунктів пропуску до переліку критичної інфраструктури, що мало запобігти блокуванням, заявила українська сторона.