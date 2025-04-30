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Прибуток Volkswagen у першому кварталі обвалився на 40% через зростання витрат і мита Трампа

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Завод Volkswagen у Нижній Саксонії /Getty Images

Завод Volkswagen у Нижній Саксонії Фото Getty Images

Прибутки Volkswagen AG у першому кварталі впали на 40% через зростання виробничих витрат, що скоротило маржу, а також через невизначеність, спричинену митами США, які погіршують перспективи німецького автовиробника. Про це пише Bloomberg 30 квітня. 

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Деталі 

  • Прибуток до оподаткування за три місяці до березня склав €3,1 млрд ($3,5 млрд), порівняно з €5,1 млрд роком раніше. Операційна маржа групи знизилася до 3,7% з 6%.
  • Volkswagen стикається зі зниженням прибутковості через зростання витрат, надлишкові потужності на європейських заводах і слабший попит у Китаї, ключовому ринку. 
  • Крім того, мита США на імпорт автомобілів загрожують подальшим скороченням прибутку, а попит на електромобілі в Європі та США залишається нестабільним.
  • Volkswagen залишив прогноз без змін, але зазначив, що зростання продажів до 5% не враховує вплив американських мит. Компанія очікує, що операційна рентабельність продажів буде на нижній межі цільового діапазону 5,5-6,5%.
  • Porsche AG, люксовий бренд спортивних автомобілів Volkswagen, цього тижня знизив прогноз прибутку через вплив тарифів президента Дональда Трампа та слабші, ніж очікувалося, продажі електромобілів.

Контекст 

У вересні 2024 року доктор Арно Антліц, головний фінансовий та операційний директор Volkswagen Group, заявив, що компанії залишилося лише один-два роки, щоб радикально змінити ситуацію з основним брендом Volkswagen. Ці слова прозвучали після перших повідомлень про можливе закриття заводів у Німеччині.

Volkswagen вдруге за менш ніж три місяці знизив річний прогноз. Автовиробник оголосив, що операційна рентабельність у 2024 році складе 5,6% замість раніше прогнозованих 7%. Очікувані продажі скоротяться з 9 млн до 8,1 млн автомобілів, а чистий грошовий потік зменшиться на суму до €2 млрд.

Наприкінці жовтня Даніела Кавалло, голова трудової ради та членкиня наглядової ради Volkswagen, повідомила, що концерн планує закрити три заводи в Німеччині, де розташована його штаб-квартира, а також знизити зарплати на 10% на інших підприємствах у країні для скорочення витрат. Водночас працівники вимагали підвищення зарплат на 7% і розпочали попереджувальні страйки.

У листопаді 2024 року профспілка Volkswagen погодилася відмовитися від підвищення зарплат на €1,5 млрд та виплати бонусів у 2025 і 2026 роках в обмін на збереження німецьких заводів.

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