Terwin Руслана Шостака хоче запустити першу чергу WinHub в Одесі до кінця року. У скільки обійдеться проєкт

Перша черга складського комплексу WinHub в Одесі матиме площу 26 000 кв. м. Для завершення проєкту та розвитку мережі логістичних парків, Terwin залучив компанію з управління будівництвом та проєктування DELTA Ukraine, повідомила Forbes Ukraine пресслужба Terwin.

Ключові факти

Корпорація Terwin підписала меморандум з дочірньої компанією австрійської Delta AG 13 березня в Каннах. DELTA Ukraine допомагатиме з розробкою концепцій та технічними рішеннями для будівництва.

Інвестиції у першу чергу одеського комплексу WinHub «Таврія» складають $18 млн, наразі виконано 30% робіт , уточнили Forbes Ukraine у пресслужбі Terwin. У суму входить вартість землі під складом – $10 млн.

, уточнили Forbes Ukraine у пресслужбі Terwin. У суму входить вартість землі під складом – $10 млн. Перша черга одеського складу вже заповнена «зовнішніми» і «внутрішніми» орендарями – зокрема, мережами EVA і Varus. Загальна площа складського комплексу «Таврія» має скласти 350 000 кв. м вартістю $245 млн.

Компанія оцінює ризики та планує повернутись до завершення будівництва у червні 2025 року.

У Києві корпорація планує розпочати будівництво комплексу також у 2025-му.

Сума запланованих інвестицій в мережу логістичних хабів класу «А» загальною площею 1 млн кв. м у чотирьох областях України— близько $700 млн.

Контекст

У листопаді 2023 року корпорація Terwin Руслана Шостака залучила «інвест-няню» для будівництва чотирьох логістичних хабів на 1 млн кв. м у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.

Йдеться про меморандум з Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Загальна сума угоди – більше ніж $500 млн з можливістю розширення до $1 млрд. Проте вистачити має $700-800 млн, казав Шостак Forbes Ukraine у листопаді 2023 року.

Планується, що більшу частину площ Terwin використовуватиме для своїх потреб, інші – здаватиме орендарям. Бізнесмен наводив приклад: у майбутньому Київському логістичному хабі він планує збудувати найбільший в країні R&D-центр для ключових розробників у галузі логістичних сервісів.