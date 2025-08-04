Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про введення санкцій проти РФ. Нові обмеження спрямовані на осіб і компанії, причетних до експорту викраденого з окупованих територій зерна, а також на російських музейників, які привласнюють українські культурні цінності. Про це йдеться в указах №579/2025 та №580/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента.

Деталі

Деталі санкційних пакетів розкрив уповноважений із питань санкційної політики Влад Власюк.

Перший пакет санкцій охоплює 39 осіб і 23 компанії, які займаються незаконним експортом українського зерна, видобутком корисних копалин і керуванням «зерновим» тіньовим флотом.

Наприклад, капітан В’ячеслав Віданов вивіз із Севастополя до Ємену понад 35 000 тонн української пшениці. Також під санкції потрапив «Дніпрорудненський залізорудний комбінат» у Запорізькій області, створений на базі незаконно захоплених активів для розробки українських родовищ залізної руди.

Другий пакет санкцій спрямований проти 15 керівників російських музеїв, які викрадають українські культурні цінності, організовують виставки, що виправдовують агресію РФ, і намагаються інтегрувати захоплені українські музеї в російську систему.

Зокрема, санкції торкнулися Юлії Купіної, директорки Російського етнографічного музею, яка відкрила в окупованому Бердянську виставку «Багатонаціональна Росія» з експонатами з українських музеїв.

Двоє осіб із санкційного списку, Артем Сілкін і Галина Алексєєва, балотуються до керівних органів Міжнародної ради музеїв (ICOM). За словами Власюка, їхня участь у цій організації є неприйнятною.

Контекст

2 квітня США запровадили санкції проти кількох російських громадян і організацій, зокрема Юрія Білякова, В’ячеслава Віданова, а також компаній ТОВ «Едісон», «Колібрі груп» і «Скай Фрейм». Обмеження також стосуються балкера під прапором РФ AM Theseus (Zafar).

За інформацією ГУР, це судно вивозило українське зерно з порту Севастополь до іранського порту Бендер-Імам-Хомейні, а також до Сирії та Ємену, використовуючи схему приховування заходів до українських портів на тимчасово окупованих територіях шляхом вимкнення сигналу AIS.