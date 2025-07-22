Процедура, за якою уряд не затвердив обраного керівника БЕБ, відповідала чинному законодавству та нормативним актам. Про це заявила прем’єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв’ю Bloomberg , опублікованому 22 липня.

Деталі

Прем’єрка виправдала рішення уряду відхилити кандидатуру на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри підтримку конкурсної комісії, на що раніше звертали увагу МВФ та Єврокомісія.

«Уряд діяв відповідно до встановлених процедур: ми розглянули подання комісії, провели голосування і повернули рішення комісії для подальшого опрацювання», – пояснила Свириденко.

Контекст

24 червня відбіркова комісія повторно обрала Олександра Цивінського, нинішнього керівника підрозділу НАБУ, на посаду директора БЕБ. Згідно із законом про БЕБ, Цивінського мали призначити до 10 липня, але 7 липня Кабмін не підтримав його кандидатуру і доручив комісії повторно подати на голосування двох кандидатів.

Причиною такого рішення уряд назвав листа від СБУ про «можливі ризики для безпеки». В Кабміні не розкрили деталей змісту листа.

Це рішення може значно затримати призначення нового керівника БЕБ, яке вже понад два роки функціонує без повноцінного очільника, а також поставити під загрозу отримання чергового траншу від МВФ у розмірі $430 млн.