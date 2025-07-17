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«Йдемо працювати». Свириденко провела перше засідання Кабміну

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

«Йдемо працювати». Свириденко провела перше засідання Кабміну /Юлія Свириденко/Facebook

Юлія Свириденко/Facebook

Перше засідання оновленого уряду України відбулося одразу після голосування у Верховній Раді 17 липня. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Деталі 

  • Вона зазначила, що кожен міністр має у найкоротші терміни розробити чіткий план дій. 
  • «Ці плани будуть публічно представлені, обговорені з профільними комітетами парламенту, після чого запроваджується регулярна звітність. Ми маємо працювати у швидкому темпі», – заявила Свириденко.
  • Прем’єр-міністерка наголосила, що нинішній уряд є найменшим за кількістю міністрів в історії України. «Це свідчить про наш курс на скорочення бюрократичного апарату», – підсумувала вона.

Контекст 

17 липня Верховна Рада України підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки. Напередодні президент Володимир Зеленський вніс відповідне подання до парламенту. Крім того, за поданням президента, Андрія Сибігу було призначено міністром закордонних справ, а екс-прем’єра Дениса Шмигаля – міністром оборони.

Того ж дня парламент пакетним голосуванням затвердив новий склад уряду. Детальніше з новим складом Кабінету Міністрів можна ознайомитися за посиланням.

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