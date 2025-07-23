Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 539, яким затвердив склад делегації для чергового раунду переговорів з Росією, що відбудуться 23 липня в Стамбулі. Про це йдеться в указі на офіційному сайті глави держави.

Деталі

Очолює делегацію секретар РНБО Рустем Умєров. До складу увійшли 14 представників:

Рустем Умєров – секретар Ради національної безпеки та оборони (голова делегації);

Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента;

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генштабу ЗСУ;

Олександр Поклад – заступник голови СБУ;

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони;

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ;

Юрій Ковбаса – представник уповноваженого ВР з прав людини в органах сектора безпеки й оборони (за згодою);

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату головнокомандувача ЗСУ;

Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Євгеній Острянський – заступник начальника Генштабу ЗСУ;

Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права Генштабу ЗСУ;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ;

Олександр – старший офіцер головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

Контекст

16 травня в Стамбулі відбулися перші з 2022 року прямі переговори між Україною та Росією. Зустріч тривала трохи більше години. За інформацією ЗМІ, Росія вимагала виведення українських військ із певних територій для припинення вогню, погрожуючи окупувати Харківщину та Сумщину.

Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну досягнуто згоди – уже проведено три таких обміни.

19 травня президент Трамп провів переговори з Путіним, Зеленським та європейськими лідерами. Путін заявив про готовність працювати над меморандумом із Україною щодо припинення вогню. Трамп наголосив, що Україна та Росія «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни».

2 червня в Стамбулі домовилися про масштабний обмін полоненими у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені, тяжкохворі та молодь 18-25 років. Кілька етапів такого обміну вже відбулися.