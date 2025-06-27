Россия оккупировала село Шевченко в Донецкой области, рядом с которым расположено одно из крупнейших месторождений лития в Украине, пишет французское издание Le Figaro . Это единственный в стране участок с высоким содержанием сподумена – минерала, который делает добычу лития проще и дешевле, чем из петалита.

Подробности

Месторождение вблизи Шевченко было открыто в 1982 году во времена СССР. Около 90% лития на этом участке содержится именно в сподумене , по оценкам Национальной службы геологических исследований.

, по оценкам Национальной службы геологических исследований. Кроме лития, в месторождении присутствуют другие стратегические металлы – тантал, ниобий, бериллий, цезий, рубидий и олово. Эти минералы имеют ключевое значение для электроники, оборонной и энергетической отраслей.

Контроль Москвы над двумя литиевыми участками может усилить ее переговорные позиции в отношениях с США на фоне соглашений Вашингтона с Киевом о доступе к украинским стратегическим ресурсам, отметило издание.

До российского вторжения украинские ученые оценивали общие запасы лития в стране на уровне 500 000 тонн – больше, чем в Португалии, считавшейся лидером по добыче этого ресурса в Европе.

Из четырех разведанных месторождений в Украине ни одно сейчас не эксплуатируется. Два из них – «Полоховское» и «Добрая» – находятся в Кировоградской области. Два других – «Шевченко» и «Крутая Балка» – захватила Россия. Они находятся в Донецкой и Запорожской областях соответственно. Кто контролирует украинские недра, читайте здесь.

26 июня Минобороны РФ заявило об установлении контроля над поселками Новосергеевка и Шевченко в Донецкой области, однако Генштаб ВСУ это опровергает. Аналитики DeepState предупредили о значительном продвижении врага в районе Шевченко, Бурлацкого и Свободного Поля.

Контекст

Украина владеет 1% мировых запасов лития – ключевого компонента производства аккумуляторов. В 2022-м цены на литий взлетели до рекордных значений $80 000 за тонну и рухнули вдвое в 2023-м. В Украине две компании приблизились к добыче лития вплотную, хотя от первой проданной тонны их отделяют годы и сотни миллионов долларов инвестиций. Больше об этом – в материале Forbes Ukraine.

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа читайте здесь.

30 апреля стороны подписали соглашение о создании инвестиционного фонда. Он должен стать ключевым инструментом для привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубление стратегического партнерства между странами.

8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между правительствами США и Украины о создании фонда восстановления.