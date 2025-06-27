Росія окупувала село Шевченко у Донецькій області, поруч із яким розташоване одне з найбільших родовищ літію в Україні, пише французьке видання Le Figaro. Це єдина в країні ділянка з високим вмістом сподумену – мінералу, який робить видобування літію простішим й дешевшим, ніж із петаліту.
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Деталі
- Родовище поблизу Шевченкового було відкрите у 1982 році за часів СРСР. Близько 90% літію в цій ділянці міститься саме в сподумені, за оцінками Національної служби геологічних досліджень.
- Крім літію, у родовищі присутні інші стратегічні метали – тантал, ніобій, берилій, цезій, рубідій та олово. Ці мінерали мають ключове значення для електроніки, оборонної та енергетичної галузей.
- Контроль Москви над двома літієвими ділянками може посилити її переговорні позиції у відносинах із США на тлі угод Вашингтона з Києвом про доступ до українських стратегічних ресурсів, зазначило видання.
- До російського вторгнення українські вчені оцінювали загальні запаси літію в країні на рівні 500 000 тонн – більше, ніж у Португалії, яка вважалась лідером з видобутку цього ресурсу в Європі.
- З чотирьох розвіданих родовищ в Україні жодне зараз не експлуатується. Два з них – «Полохівське» та «Добра» – знаходяться в Кіровоградській області. Два інших – Шевченко та Крута Балка – захопила Росія. Вони знаходяться у Донецькій та Запоріжській області відповідно. Хто контролює українські надра, читайте тут.
- 26 червня Міноборони РФ заявило про встановлення контролю над селищами Новосергіївка та Шевченко на Донеччині, однак Генштаб ЗСУ це спростовує. Аналітики DeepState попередили про значне просування ворога у районі Шевченко, Бурлацького та Вільного Поля.
Контекст
Україна володіє 1% світових запасів літію – ключового компонента виробництва акумуляторів. У 2022-му ціни на літій злетіли до рекордних значень $80 000 за тону та обвалилися вдвічі у 2023-му. В Україні дві компанії наблизилися до видобутку літію впритул, хоча від першої проданої тони їх відділяють роки й сотні мільйонів доларів інвестицій. Більше про це – в матеріалі Forbes Ukraine.
17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.
30 квітня сторони підписали угоду про створення інвестиційного фонду. Він має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.
8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення фонду відбудови. Американсько-український інвестиційний фонд запустили з 23 травня,
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