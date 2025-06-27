Росія окупувала село Шевченко у Донецькій області, поруч із яким розташоване одне з найбільших родовищ літію в Україні, пише французьке видання Le Figaro . Це єдина в країні ділянка з високим вмістом сподумену – мінералу, який робить видобування літію простішим й дешевшим, ніж із петаліту.

Деталі

Родовище поблизу Шевченкового було відкрите у 1982 році за часів СРСР. Близько 90% літію в цій ділянці міститься саме в сподумені , за оцінками Національної служби геологічних досліджень.

, за оцінками Національної служби геологічних досліджень. Крім літію, у родовищі присутні інші стратегічні метали – тантал, ніобій, берилій, цезій, рубідій та олово. Ці мінерали мають ключове значення для електроніки, оборонної та енергетичної галузей.

Контроль Москви над двома літієвими ділянками може посилити її переговорні позиції у відносинах із США на тлі угод Вашингтона з Києвом про доступ до українських стратегічних ресурсів, зазначило видання.

До російського вторгнення українські вчені оцінювали загальні запаси літію в країні на рівні 500 000 тонн – більше, ніж у Португалії, яка вважалась лідером з видобутку цього ресурсу в Європі.

З чотирьох розвіданих родовищ в Україні жодне зараз не експлуатується. Два з них – «Полохівське» та «Добра» – знаходяться в Кіровоградській області. Два інших – Шевченко та Крута Балка – захопила Росія. Вони знаходяться у Донецькій та Запоріжській області відповідно. Хто контролює українські надра, читайте тут.

26 червня Міноборони РФ заявило про встановлення контролю над селищами Новосергіївка та Шевченко на Донеччині, однак Генштаб ЗСУ це спростовує. Аналітики DeepState попередили про значне просування ворога у районі Шевченко, Бурлацького та Вільного Поля.

Контекст

Україна володіє 1% світових запасів літію – ключового компонента виробництва акумуляторів. У 2022-му ціни на літій злетіли до рекордних значень $80 000 за тону та обвалилися вдвічі у 2023-му. В Україні дві компанії наблизилися до видобутку літію впритул, хоча від першої проданої тони їх відділяють роки й сотні мільйонів доларів інвестицій. Більше про це – в матеріалі Forbes Ukraine.

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

30 квітня сторони підписали угоду про створення інвестиційного фонду. Він має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами США та України про створення фонду відбудови. Американсько-український інвестиційний фонд запустили з 23 травня,