EVA відкрила 65 нових магазинів у 2024 році та наростила виторг на 28,6%

Мережа магазинів EVA відкрила 65 нових торгових точок, інвестувала понад 800 млн грн у розвиток бізнесу, йдеться в пресрелізі компанії. На 31 грудня 2024 року EVA нараховувала 1109 магазинів – майже стільки ж, як і до повномасштабного вторгнення.
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Ключові факти
- Виторг EVA у 2024 році зріс на 28,6%, до 27 млрд грн проти 21 млрд грн у 2023-му.
- У 2024 році компанія «РУШ» відкрила 65 нових магазинів EVA, з яких 45 – у форматі «Жіноча енергія». Ще 26 точок оновили до цього формату після ребрендингу.
- Компанія закрила 18 магазинів, зокрема 10 – через російську окупацію. «Вимушені були закривати наші обʼєкти там, де просуваються російські війська, ще два були закриті в Херсоні через нерентабельність, спричинену різким відтоком населення», – пояснила виконавча директорка ТОВ «РУШ» Ольга Шевченко.
- Онлайн-магазин EVA.UA почав працювати як маркетплейс, а сервіс віртуального макіяжу Visual by EVA розширив охоплення на 63% асортименту, зокрема відкрив можливість для клієнтів «приміряти» фарби для волосся в режимі реального часу.
- Частка електронних чеків у мережі сягнула 70,4%.
- На базі нового формату EVA Beauty представили перший салон краси Beauty Salon by EVA з перукарською та косметологічною зонами.
- Компанія збільшила за рік загальну площу складів до 120 000 кв. м, оптимізувала логістику і скоротила час доставки до 1,21 доби.
- У 2024 році EVA запустила вісім нових власних торгових марок, серед яких Francesco Terino, Protebe та Bestia. На хвилі популярності продуктів з Південної Кореї створили марку корейської декоративної косметики Missai. Частка ВТМ у продажах компанії в натуральному вимірі склала 36,1% (порівняно 33,9% у 2023-му). Компанія завершила рік, маючи у портфелі 65 ВТМ. А вже у лютому 2025-го запускає ТМ Bingo – корми та товари для тварин.
- Обсяг інвестування компанії у 2024 році склав понад 800 млн грн. Загалом з початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала у розвиток близько 3,7 млрд грн.
- Податкові платежі компанії за рік перевищили 4 млрд грн.
- EVA створила близько 700 нових робочих місць. Штат співробітників компанії на кінець 2024-початок 2025 рр. складає понад 14 000 осіб. 397 працівників компанії, в т. ч. 25 жінок, захищають Україну в лавах Сил Оборони.
Контекст
EVA – найбільша українська мережа магазинів краси та догляду, що входить до групи компаній RUSH. На початку 2022 року вона налічувала 1116 магазинів.
У 2023 році компанія розпочала трансформацію частини торгових точок у формат «Жіноча енергія», а у 2024-му вперше представила власний салон краси Beauty Salon by EVA. Загальні інвестиції EVA з початку повномасштабного вторгнення перевищують 3,7 млрд грн.
Мережа магазинів EVA (ТОВ «Руш») входить до корпорації «Тервін» Руслана Шостака. Загалом група охоплює 16 компаній.
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