Мережа EVA переобладнає склад, придбаний у Dragon Capital, під потреби роздрібних магазинів, а старий склад у Броварах працюватиме лише для потреб e-commerce. Про це розповіла виконавча директорка ТОВ «РУШ» Ольга Шевченко.

Деталі

Переобладнання складу EVA планує розпочати у третьому кварталі 2025 року, йдеться в пресрелізі мережі магазинів. «Перенести туди свій склад плануємо у 2026-му, він обслуговуватиме роздрібну мережу EVA в центральних областях України», — зазначила вона.

«Для нас важливо було знайти об’єкт саме поблизу діючого складу, щоб зберегти команду працівників у Броварах», – зазначила в письмовому коментарі виконавча директорка EVA Ольга Шевченко.

EVA вже має у Броварах розподільчий центр площею близько 43 000 кв. м. Зараз він розділений на склад площею 22 000 кв. м, що обслуговує роздрібну мережу, і склад під e-commerce площею близько 21 000 кв. м. Після переобладнання об’єкту , придбаного у Dragon Capital, свій нинішній розподільчий центр компанія планує повністю віддати під потреби напряму e-commerce.

Контекст

Мережа магазинів EVA (ТОВ «РУШ») завершила угоду з придбання логістичного комплексу ДП «СК Омега-1 Логістик» у Броварах у інвестиційної компанії Dragon Capital 20 лютого. Купівлю об’єкта компанія пов’язує зі зростанням онлайн-продажів і необхідністю розширення логістичних потужностей.

За словами власника Dragon Capital Томаша Фіали, переговори про продаж тривали з осені 2024 року. Вартість угоди сторонами не розголошується.

Портфель нерухомості Dragon Capital після угоди скоротився на 9% – до 25 об’єктів загальною площею 560 000 кв. м.

Про те, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ «Руш» придбати логістичний комплекс «СК Омега-1 Логістик», Forbes Ukraine писав у січні 2025 року. Фіала придбав обʼєкт вісім років тому у тогочасного Альфа-банку.

EVA активно розвиває свій онлайн-напрямок. Інтернет‐магазин та маркетплейс компанії у 2024 році посів восьме місце серед 30 найбільших продавців в уанеті в категорії «Товари». Трафік EVA.UA в 2023-му склав 86,9 млн відвідувань.

У листопаді 2023 року холдинг співвласника мереж EVA та Varus Руслана Шостака залучив «інвест-няню» для будівництва чотирьох логістичних хабів на 1 млн кв. м. Бізнесмен прогнозував інвестиції в проэкт $700-800 млн.