Торгівельна мережа EVA запустила новий компактний формат магазинів під назвою «EVA поруч». Перший такий магазин відкрився 12 липня в селі Зазим’я (Броварський район, Київська область), повідомила пресслужба компанії.
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Деталі
- У липні планується відкриття ще двох магазинів у передмістях Києва: у селі Гатне (Фастівський район, Приозерний бульвар, 6) та Софіївській Борщагівці (Бучанський район, проспект Героїв Небесної Сотні, 28).
- «Формат «EVA поруч» створений, щоб бути ближче до клієнтів і задовольняти їхні потреби там, де раніше брак приміщень не дозволяв відкривати стандартні магазини EVA», – зазначив операційний директор мережі Віктор Средній.
- Магазини «EVA поруч» мають площу близько 60 м², що в 3-4 рази менше за стандартні магазини EVA. Асортимент налічує приблизно 2000 найменувань товарів (SKU), порівняно з 15 000-20 000 у повноформатних точках.
- Основний акцент – на побутовій хімії, товарах для дому, дитячих товарах, засобах гігієни та догляду за тілом і волоссям. Декоративна косметика та парфумерія в цьому форматі відсутні, але є унікальні пропозиції в доступному ціновому сегменті.
- Кожен магазин «EVA поруч» виконує функцію точки видачі інтернет-замовлень. Для зручності клієнтів, зокрема старшого покоління, у магазинах встановлені планшети для оформлення онлайн-замовлень за допомогою працівників.
- Інвестиції в один компактний магазин становлять до 500 000 гривень, що значно менше, ніж 3-5 млн гривень для стандартного магазину EVA. Кожен такий магазин створює 3-4 додаткові робочі місця.
- До кінця 2025 року мережа планує відкрити 10 магазинів «EVA поруч». Оцінка ефективності формату запланована на 2026 рік, що визначить його подальший розвиток.
Контекст
Торгівельна мережа EVA (ТОВ «Руш»), що входить до корпорації «Тервін» Руслана Шостака, є найбільшою в Україні мережею магазинів краси та догляду. До складу групи входить 16 компаній.
У 2024 році виторг EVA зріс на 28,6%, досягнувши 27 млрд грн.
Протягом року компанія відкрила 65 нових магазинів, з яких 45 – у форматі «Жіноча енергія». Ще 26 точок перейшли на цей формат після ребрендингу. Водночас 18 магазинів було закрито, зокрема 10 – через російську окупацію, а два в Херсоні – через нерентабельність, спричинену відтоком населення, повідомила виконавча директорка ТОВ «Руш» Ольга Шевченко.
У рамках нового формату EVA Beauty відкрито перший Beauty Salon by EVA з перукарськими та косметологічними послугами. Онлайн-магазин EVA.UA трансформувався у маркетплейс. Загальна площа складів компанії у 2024 році зросла до 120 000 кв. м. Інвестиції EVA за рік склали понад 800 млн грн.
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