Торгівельна мережа EVA запустила новий компактний формат магазинів під назвою «EVA поруч». Перший такий магазин відкрився 12 липня в селі Зазим’я (Броварський район, Київська область), повідомила пресслужба компанії.

Деталі

У липні планується відкриття ще двох магазинів у передмістях Києва: у селі Гатне (Фастівський район, Приозерний бульвар, 6) та Софіївській Борщагівці (Бучанський район, проспект Героїв Небесної Сотні, 28).

«Формат «EVA поруч» створений, щоб бути ближче до клієнтів і задовольняти їхні потреби там, де раніше брак приміщень не дозволяв відкривати стандартні магазини EVA», – зазначив операційний директор мережі Віктор Средній.

Магазини «EVA поруч» мають площу близько 60 м², що в 3-4 рази менше за стандартні магазини EVA. Асортимент налічує приблизно 2000 найменувань товарів (SKU), порівняно з 15 000-20 000 у повноформатних точках.

Основний акцент – на побутовій хімії, товарах для дому, дитячих товарах, засобах гігієни та догляду за тілом і волоссям. Декоративна косметика та парфумерія в цьому форматі відсутні, але є унікальні пропозиції в доступному ціновому сегменті.

Кожен магазин «EVA поруч» виконує функцію точки видачі інтернет-замовлень. Для зручності клієнтів, зокрема старшого покоління, у магазинах встановлені планшети для оформлення онлайн-замовлень за допомогою працівників.

Інвестиції в один компактний магазин становлять до 500 000 гривень, що значно менше, ніж 3-5 млн гривень для стандартного магазину EVA. Кожен такий магазин створює 3-4 додаткові робочі місця.

До кінця 2025 року мережа планує відкрити 10 магазинів «EVA поруч». Оцінка ефективності формату запланована на 2026 рік, що визначить його подальший розвиток.

Фото: EVA Фото: EVA Фото: EVA Фото: EVA Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Торгівельна мережа EVA (ТОВ «Руш»), що входить до корпорації «Тервін» Руслана Шостака, є найбільшою в Україні мережею магазинів краси та догляду. До складу групи входить 16 компаній.

У 2024 році виторг EVA зріс на 28,6%, досягнувши 27 млрд грн.

Протягом року компанія відкрила 65 нових магазинів, з яких 45 – у форматі «Жіноча енергія». Ще 26 точок перейшли на цей формат після ребрендингу. Водночас 18 магазинів було закрито, зокрема 10 – через російську окупацію, а два в Херсоні – через нерентабельність, спричинену відтоком населення, повідомила виконавча директорка ТОВ «Руш» Ольга Шевченко.

У рамках нового формату EVA Beauty відкрито перший Beauty Salon by EVA з перукарськими та косметологічними послугами. Онлайн-магазин EVA.UA трансформувався у маркетплейс. Загальна площа складів компанії у 2024 році зросла до 120 000 кв. м. Інвестиції EVA за рік склали понад 800 млн грн.