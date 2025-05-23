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IT-компанія MacPaw випустила бета-версію свого ШІ-асистента Eney. Що він уміє?

Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

1 хв читання

Продуктова ІТ-компанія MacPaw запустила бета-версію ШІ-асистента Eney, про це йдеться у Discord-каналі компанії. Щоб скористатися інструментом, потрібно записатися у список очікування.

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Ключові факти

  • ШІ-асистент Eney на старті працюватиме як розширення для macOS (операційна система ноутбуків від Apple).
  • За допомогою текстових та голосових запитів він буде сканувати ноутбук на наявність вірусів, робити підсумок із відео, шукати фото в галереї, транскрибувати зустрічі, редагувати текст тощо.
  • «Наприклад, щоб прибрати фон із зображення, досить сказати: «забери фон» або щось подібне, — пише у блозі CEO MacPaw Олександр Косован. — Завдяки тому, що Eney бере на себе дрібні, але рутинні завдання, користувачі можуть залишатися в потоці своїх задач й не відволікатися на відкриття окремих застосунків».
  • Щоб долучитися до бета-тестування, потрібно записатися у список очікування.

Контекст

MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України. Флагманський продукт – CleanMyMac — софт для очищення ноутбуків MacBook. Застосунок генерував 80% виторгу компанії.

У січні під час виставки CES 2025 компанія анонсувала ШІ-асистента Eney для macOS. Публічний запуск запланований на жовтень-листопад 2025-го, казав Косован Forbes у квітні.

За його словами, команда MacPaw почала працювати над ШІ-асистентом для Mac ще до того, як вистрілив ChatGPT. «З початком повномасштабного вторгнення деякі плани з розвитку ШІ довелося поставити на паузу», – говорив він. 

«Я очікую, що в перспективі трьох років Eney стане нашим основним бізнесом», – сказав Косован. У листопаді 2024-го MacPaw скоротила 20% працівників через фінансові виклики.

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