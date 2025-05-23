Продуктова ІТ-компанія MacPaw запустила бета-версію ШІ-асистента Eney, про це йдеться у Discord-каналі компанії. Щоб скористатися інструментом, потрібно записатися у список очікування.

Ключові факти

ШІ-асистент Eney на старті працюватиме як розширення для macOS (операційна система ноутбуків від Apple).

За допомогою текстових та голосових запитів він буде сканувати ноутбук на наявність вірусів, робити підсумок із відео, шукати фото в галереї, транскрибувати зустрічі, редагувати текст тощо.

«Наприклад, щоб прибрати фон із зображення, досить сказати: «забери фон» або щось подібне, — пише у блозі CEO MacPaw Олександр Косован. — Завдяки тому, що Eney бере на себе дрібні, але рутинні завдання, користувачі можуть залишатися в потоці своїх задач й не відволікатися на відкриття окремих застосунків».

Щоб долучитися до бета-тестування, потрібно записатися у список очікування.

Контекст

MacPaw – одна з найбільших продуктових IT-компаній України. Флагманський продукт – CleanMyMac — софт для очищення ноутбуків MacBook. Застосунок генерував 80% виторгу компанії.

У січні під час виставки CES 2025 компанія анонсувала ШІ-асистента Eney для macOS. Публічний запуск запланований на жовтень-листопад 2025-го, казав Косован Forbes у квітні.

За його словами, команда MacPaw почала працювати над ШІ-асистентом для Mac ще до того, як вистрілив ChatGPT. «З початком повномасштабного вторгнення деякі плани з розвитку ШІ довелося поставити на паузу», – говорив він.

«Я очікую, що в перспективі трьох років Eney стане нашим основним бізнесом», – сказав Косован. У листопаді 2024-го MacPaw скоротила 20% працівників через фінансові виклики.