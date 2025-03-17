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«Київстар» закриє угоду з придбання Uklon найближчим часом – Комаров

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Мобільний оператор «Київстар» найближчим часом закриє угоду про придбання сервісу замовлення таксі Uklon. Про це сказав президент компанії Олександр Комаров в інтерв’ю ЕП.

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Деталі

  • Покупка Uklon є частиною стратегії «Київстару» зі створення цифрової екосистеми, яка об’єднає популярні сервіси для клієнтів, зазначив Олександр Комаров. «Ми хочемо стати цифровим оператором, що інтегрує зручні сервіси в єдину екосистему», – заявив він.
  • Фінансові деталі угоди поки що не розкриваються, але «Київстар» обіцяє повідомити їх після завершення угоди.
  • Компанія планує використовувати свою інфраструктуру – мережу магазинів, кол-центри та системи аналізу даних – для розвитку Uklon, розповів Комаров. За його словами, «Київстар» розглядає можливість виходу на міжнародні ринки через ресурси материнської компанії Veon.

Контекст

6 лютого Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії «Київстар» придбати контрольний пакет акцій Uklon

«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го, повідомив Антимонопольний комітет на запит Forbes Ukraine 24 січня.

Згідно з оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine, поточна ціна компанії може становити $40–80 млн.

Лідер українського ринку Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом у 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го. 

Для компанії 2024-й – перший повноцінний рік без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія Смуся, Віталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. Компанію очолив Сергій Гришков. «Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», – казав у грудні 2024-го Forbes Ukraine Смусь. 

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