Уряди країн Європейського союзу досягли угоди про програму ЄС на суму €1,5 млрд для фінансування оборонних інвестицій, попри критику деяких країн, що її положення про «купуй європейське» є надто обмежувальними, повідомили дипломати, пише Reuters .

Ключові факти

Чиновники ЄС заявили, що бюджет програми у розмірі €1,5 млрд є скромним для оборонного сектору, але критерії стали предметом запеклих суперечок, оскільки в майбутньому вона може отримати більше фінансування.

Франція наполягала на суворих правилах «купуй європейське» для стимулювання європейської промисловості, тоді як такі країни, як Нідерланди, виступали за велику гнучкість у купівлі зброї у США, Великій Британії та інших країнах.

для стимулювання європейської промисловості, тоді як такі країни, як Нідерланди, виступали за велику гнучкість у купівлі зброї у США, Великій Британії та інших країнах. Відповідно до остаточного компромісу не менше 65% вартості компонентів статті, що фінансується в рамках схеми, мають покриватися за рахунок коштів ЄС або деяких асоційованих країн, за деякими винятками.

Група з 10 країн — Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Болгарія, Румунія, Хорватія, Словаччина та Фінляндія — стверджувала, що правила мали більшою мірою враховувати гостру необхідність у зміцненні обороноздатності Європи.

«Ми повністю підтримуємо мету підвищення європейської безпеки та стійкості через розширення оборонної співпраці та інвестицій», – йдеться у їхній спільній заяві. «Проте ми стикаємося з невідкладною загрозою європейській території та інтересам».

За їхніми словами, оборонна промисловість ЄС «як і раніше залежить, особливо в короткостроковій та середньостроковій перспективі, від критично важливих компонентів, технологій та ноу-хау з однодумців із третіх країн, зокрема трансатлантичних союзників».

Незважаючи на свої заперечення, країни заявили, що не хочуть перешкоджати початку переговорів із Європейським парламентом.

Очікується, що посли 27 країн ЄС схвалять угоду 23 червня, повідомили дипломати на умовах анонімності. Потім вона стане предметом переговорів із Європейським парламентом, перш ніж набуде чинності.

Контекст

Уряди вже більше року сперечаються щодо пропозиції Європейської комісії про Європейську оборонно-промислову програму (EDIP), яка є частиною ширшої кампанії з переозброєння через вторгнення Росією в Україну у 2022 році.

4 березня Європейська комісія представила план «Переозброїти Європу», який дозволить мобілізувати близько €800 млрд оборонних витрат Європи та допоможе посилити підтримку України. Детальніше про пункти цього плану – тут.