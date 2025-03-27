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«Нафтогаз» отримав від Норвегії енергетичне обладнання і грант на закупівлю газу

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Газопоршнева установка, яку уряд Норвегії раніше передав Одесі /пресслужба Міненерго

Газопоршнева установка, яку уряд Норвегії раніше передав Одесі Фото пресслужба Міненерго

Уряд Норвегії у партнерстві з Програмою розвитку ООН (ПРООН) 26 березня передав групі «Нафтогаз» 16 газопоршневих установок загальною потужністю понад 150 МВт. Також «Нафтогаз» отримає майже €140 млн грантової допомоги для закупівлі природного газу. 

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Деталі

  • Енергетичне обладнання забезпечить теплом і електроенергією понад 500 000 жителів Дніпропетровської області та посилить енергетичну безпеку двох великих міст. «Ці установки забезпечать стабільне постачання енергії навіть в умовах атак на енергосистему. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку, яка допоможе пройти наступний опалювальний сезон», – повідомив голова «Нафтогазу» Роман Чумак.
  • АТ «Укргазвидобування» отримало обладнання для посилення видобутку природного газу, йдеться у повідомленні.
  • Уряд Норвегії також виділив майже €140 млн грантової допомоги «Нафтогазу» для закупівлі природного газу. 
  • «Існує нагальна потреба у збільшенні фінансування імпорту газу для забезпечення електроенергією та опалення будинків, підприємств і державних установ. Норвегія робить свій внесок у забезпечення цієї потреби», – заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Контекст

Раніше стало відомо, що ЄБРР затвердив позику для «Нафтогазу» на суму до €270 млн. Кошти призначені для закупівлі газу на наступні опалювальні сезони.

Цієї зими російські атаки суттєво пошкодили обʼєкти ГТС і газовидобутку України, що могло скоротити власний видобуток на 40%. Зокрема, компанії «Нафтогаз» та ДТЕК заявили, що у лютому Росія як мінімум двічі атакувала та пошкодила їхні обʼєкти.

До атак Україна видобувала 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала 110–140 млн, компенсуючи нестачу зі сховищ. Із лютого імпорт зріс майже вдесятеро – до понад 20 млн кубометрів на добу.

Через російські атаки Україні доведеться імпортувати до 5 млрд кубометрів газу з Європи у період з квітня 2025 року до квітня 2026 року, що в п’ять разів перевищує показник за попередній рекорд. 

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