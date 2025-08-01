Під час особистої зустрічі прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський домовилися, що він пройде перевірку на поліграфі, щоб усунути будь-які сумніви щодо його призначення. Про це написала Свириденко у Facebook 1 серпня.

Деталі

За її словами, конкурсна комісія вже прийняла рішення, а уряд отримав результати додаткових перевірок.

«Ми прагнемо, щоб БЕБ стало ефективною інституцією, якій довіряють бізнес і суспільство», – заявила Свириденко.

Вона додала, що перевірка на поліграфі усуне будь-які спекуляції навколо конкурсу. Очікується, що наступного тижня буде ухвалено рішення, яке сприятиме оновленню роботи БЕБ і покращенню взаємодії між державою та бізнесом.

Контекст

24 червня відбіркова комісія вдруге обрала Олександра Цивінського, який зараз очолює підрозділ НАБУ, на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Відповідно до закону про БЕБ, призначення Цивінського мало відбутися до 10 липня. Проте 7 липня Кабінет Міністрів не підтримав його кандидатуру, доручивши комісії повторно запропонувати до двох кандидатів для голосування.

Уряд пояснив своє рішення листом від СБУ, в якому йшлося про «можливі ризики для безпеки», не розголошуючи деталей цього документа.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що відмова уряду затвердити обраного комісією керівника БЕБ відповідає закону.

Згідно з меморандумом із МВФ, уряд зобов’язаний призначити постійного директора БЕБ до кінця липня 2025 року. Сам Цивінський, який переміг у конкурсі, не виключив можливості оскарження рішення Кабміну в суді.