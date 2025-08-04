Президент США Дональд Трамп заявив, що його спеціальний посланник Стів Віткофф може відвідати Росію 6 або 7 серпня для переговорів. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами 3 серпня.

Деталі

Трамп зазначив, що США введуть санкції проти Росії, якщо Москва не погодиться на припинення вогню в Україні протягом 10 днів.

Він наголосив, що Росія вміє обходити санкції, але Віткофф зараз зосереджений на гуманітарній допомозі, зокрема постачанні їжі до Гази. На запитання про можливість уникнення санкцій Росією Трамп відповів, що потрібна угода, щоб зупинити загибель людей.

Трамп також назвав війну в Україні «жахливою» і «безглуздою», згадавши великі втрати з обох сторін і ракетні удари по містах. Він висловив упевненість, що війну вдасться зупинити, як це було в інших конфліктах.

Контекст

14 липня 2025 року президент США Дональд Трамп, зустрічаючись із генсеком НАТО Марком Рютте, висловив невдоволення лідером РФ Володимиром Путіним і пригрозив запровадити «дуже жорсткі мита», якщо угоду про припинення вогню в Україні не буде досягнуто протягом 50 днів. За його словами, Україна готова до дій для встановлення миру, тоді як Росія обмежується лише розмовами.

28 липня в Шотландії Трамп скоротив дедлайн для Росії до 10-12 днів, заявивши, що «нема сенсу чекати».

31 липня американський дипломат Джон Келлі на засіданні Ради ООН повідомив, що Трамп наполягає на укладенні угоди між Україною та Росією до 8 серпня.