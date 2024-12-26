Український розробник робототехніки Deus Robotics залучив $3 млн. Їх витратять на масштабування ШІ-софту

Ключові факти

Контекст

Deus Robotics – створений у 2018-му виробник складських роботів. Засновники – серійний підприємець Павло Пікулін, Ірина Легкобит та нинішня операційна директорка компанії Антоніна Єрмейчук.Стартап базується у Києві, має офіси у Великій Британії та США. У команді – 11 аспірантів у сфері робототехніки.

У продуктовій лінійці компанії 17 типів роботів, розповідала Forbes Ukraine Єрмейчук. Найдешевший коштує $15 000, найдорожчий – $75 000.

Команда Deus Robotics Засновник Deus Robotics Павло Пікулін Фото надано компанією Deus Robotics Операційна директорка Команда Deus Robotics Антоніна Єрмейчук Попередній слайд Наступний слайд

В Україні Deus Robotics продає роботів, на закордонних ринках – надає в оренду за підпискою. Сума контракту залежить від кількості й типу роботів, які потрібні замовнику. Серед клієнтів – українська «Нова Пошта» та європейський логістичний гігант DPD. Головний вектор експансії – Велика Британія.

Наприкінці 2024-го Deus Robotics радикально змінив фокус із розробки власних роботів на програмне забезпечення, що може керувати будь-якими логістичними роботами. У 2025-му стартап планує сфокусуватися на розбудові своєї ШІ-платформи, що робить складську робототехніку розумнішою.

«Роботи різних виробників часто працюють ізольовано і нездатні ефективно «спілкуватися» між собою. – Каже Пікулін. – Наша ШІ-платформа створює єдину систему для інтеграції, управління й оптимізації роботів будь-якого типу від будь-якого виробника». У портфоліо стартапу – п’ять проєктів роботизованої автоматизації для двох клієнтів. Рішення компанії допомогло збільшити ефективність роботи на 300%, стверджує Пікулін.

Як має спрацювати така бізнес-стратегія – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.