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Український розробник робототехніки Deus Robotics залучив $3 млн. Їх витратять на масштабування ШІ-софту

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

1 хв читання

Новий раунд фінансування очолив український фонд u.ventures, серед інвесторів — SD Capital Андрія Ставніцера. Оцінка Deus Robotics зросла на третину, повідомила Forbes Ukraine пресслужба стартапу.

Ключові факти

  • Окрім u.ventures новому раунді фінансування Deus Robotics на $3 млн взяли участь українські фонди 1991.vc, SID VP, Sigma Software Labs та інвесткомпанія SD Capital Андрія Ставніцера та Філіпа Грушка.
  • Загальна сума інвестицій у проєкт зросла до $6,6 млн. У попередньому раунді на початку 2023-го стартап залучив $1,5 млн від українського фонду SMRK за оцінки $15 млн.
  • Нова оцінка Deus Robotics – $20 млн.
  • Засновники планують витратити нове фінансування на масштабування команди й продукту у Великій Британії.

Контекст

Deus Robotics – створений у 2018-му виробник складських роботів. Засновники – серійний підприємець Павло Пікулін, Ірина Легкобит та нинішня операційна директорка компанії Антоніна Єрмейчук.Стартап базується у Києві, має офіси у Великій Британії та США. У команді – 11 аспірантів у сфері робототехніки.

У продуктовій лінійці компанії 17 типів роботів, розповідала Forbes Ukraine Єрмейчук. Найдешевший коштує $15 000, найдорожчий – $75 000. 

Deus Robotics

Команда Deus Robotics

Павло Пікулін Deus Robotics /надано компанією Deus Robotics

Засновник Deus Robotics Павло Пікулін Фото надано компанією Deus Robotics

Deus Robotics Антоніна Єрмейчук

Операційна директорка Команда Deus Robotics Антоніна Єрмейчук

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В Україні Deus Robotics продає роботів, на закордонних ринках – надає в оренду за підпискою. Сума контракту залежить від кількості й типу роботів, які потрібні замовнику. Серед клієнтів – українська «Нова Пошта» та європейський логістичний гігант DPD. Головний вектор експансії – Велика Британія.

Наприкінці 2024-го Deus Robotics радикально змінив фокус із розробки власних роботів на програмне забезпечення, що може керувати будь-якими логістичними роботами. У 2025-му стартап планує сфокусуватися на розбудові своєї ШІ-платформи, що робить складську робототехніку розумнішою.

«Роботи різних виробників часто працюють ізольовано і нездатні ефективно «спілкуватися» між собою. – Каже Пікулін. – Наша ШІ-платформа створює єдину систему для інтеграції, управління й оптимізації роботів будь-якого типу від будь-якого виробника». У портфоліо стартапу – п’ять проєктів роботизованої автоматизації для двох клієнтів. Рішення компанії допомогло збільшити ефективність роботи на 300%, стверджує Пікулін.

Як має спрацювати така бізнес-стратегія – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

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