Відмова від гравців з РФ і російської мови дозволила NAVI стати глобальною командою – Кріппа  

Після початку повномасштабного вторгнення кіберспортивна команда NAVI повністю відмовилася від російських гравців і перейшла на англійську в професійній in game комунікації і продакшені контенту, розповів власник команди Максим Кріппа в інтерв’ю Forbes .

Деталі

До повномасштабного вторгнення близько половини гравців NAVI були росіяни, команда скаутила гравців в РФ, як найбільшій країні СНД, каже Кріппа. «Коли почалась війна, ми це обрізали по живому», – додає він.

За словами власника NAVI, перехід на англійську дозволив команді скаутити гравців зі всього світу і стати глобальним клубом. «Глобальні спонсорства – це зовсім інші гроші», – додає він.

Деякі теоретики вважали, що це [відмова від російських гравців і російської мови] відкине NAVI на сім-вісім років, каже Кріппа. «Але команда згуртувалася навколо ідеї…Вже у 2024 році ми повернули здобутки», – додає власник NAVI.

Зараз в команді NAVI працює 200 людей, у 2018-му їх було 30, каже Кріппа. За його словами команда заробляє мільйони доларів чистого прибутку на рік. «Це дуже прибутковий бізнес. Аудиторія кіберспорту зростає на 30-40% щороку», – додає власник NAVI.

Контекст

Засновником і власником NAVI був Олександр Кохановський. У 2019-му він увійшов до пʼятірки найвпливовіших людей у СНД у кіберспорті за версією російського Forbes. З 2018-го компанія змінила кінцевого бенефіціарного власника на громадянина України Максима Кріппу.

Natus Vincere, або NAVI, починався з команди із Counter-Strike у 2009 році й переріс у головну кіберспортивну організацію України. Команда стала першою в історії, якій вдалося виграти три головні світові кіберспортивні турніри за один рік у 2010-му.

У квітні NAVI стала першим чемпіоном світу з гри Counter-Strike 2 (CS2), здобувши $500 000 призових, повідомила пресслужба команди. У фіналі найпрестижнішого турніру PGL Major Copenhagen 2024 від видавця CS2 Valve українці обійшли американську FaZe з рахунком 1:2.

22 липня NAVI знову стали переможцями, вигравши у турнірі Esports World Cup 2024. Перемога принесла їм $400 000 призових й закріпила їхній успіх після першого виграного турніру у квітні. Детально про те, скільки компанія заробила внаслідок перемог, Forbes писав раніше тут.

У літньому сезоні 2024 року українська NAVI стала найпопулярнішою у світі за годинами перегляду її матчів.