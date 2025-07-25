Volkswagen знизив фінансовий прогноз після того, як прибутки за перше півріччя скоротилися на $1,5 млрд через витрати на мита Трампа. Про це пише The Wall Street Journal 25 липня.

Деталі

Компанія повідомила, що витрати на близько $1,5 млрд через мита Трампа, а також витрати на реструктуризацію в розмірі €700 млн в підрозділах Audi, легкових автомобілів Volkswagen та софтверному бізнесі Cariad знизили операційний прибуток за перші шість місяців року. Витрати, пов’язані з регулюванням викидів, також негативно вплинули на результати.

«Існує висока невизначеність щодо подальшого розвитку мит, їхнього впливу та можливих взаємних ефектів», – заявили у Volkswagen.

Мито стало черговою перешкодою для галузі, яка вже бореться з уповільненням ринку електромобілів, більш жорсткими регуляціями щодо викидів вуглецю та тривалими викликами в Китаї, де гостра конкуренція спричинила цінову війну.

Компанія тепер прогнозує зростання продажів цього року на рівні минулого року, з операційною рентабельністю продажів у діапазоні від 4% до 5%. Це порівняно з попереднім прогнозом зростання продажів до 5% і операційної рентабельності від 5,5% до 6,5%.

Чистий грошовий потік в автомобільному підрозділі тепер очікується на рівні від €1 млрд до €3 млрд, порівняно з попередніми €2 млрд до €5 млрд, а чиста ліквідність у підрозділі – від €31 млрд до €33 млрд, порівняно з €34 млрд до €37 млрд раніше.

Volkswagen зазначив, що нижня межа прогнозів передбачає збереження поточних мит на імпорт до США на рівні 27,5% у другій половині 2025 року. Верхня межа передбачає зниження мит до 10%.

Фінансовий директор Volkswagen Арно Антлітц заявив, що в першому півріччі спостерігалася контрастна картина: сильний успіх продуктів і прогрес у реорганізації компанії, але різке зниження операційного прибутку через мито, реструктуризацію та вищі продажі електромобілів із нижчою маржею.

«Найважливіше – це наявність готівки в банку, – сказав він у заяві. – Тому ми повинні просувати наші поточні програми для покращення прибутків і, за необхідності, прискорювати темпи».

Компанія очікує подальших викликів у другій половині року через політичну невизначеність, торговельні обмеження, геополітичну напруженість, посилення конкуренції, волатильність ринків і більш жорсткі вимоги до викидів.

Операційний прибуток компанії за другий квартал знизився до €3,83 млрд з €5,43 млрд, а виторг впав на 3% до €80,81 млрд.

Опитування аналітиків FactSet прогнозувало операційний прибуток у €3,94 млрд при виторгу €82,16 млрд.

Контекст

У вересні 2024 року доктор Арно Антліц, головний фінансовий та операційний директор Volkswagen Group, наголосив, що основному бренду Volkswagen залишилося лише один-два роки для кардинальних змін. Ця заява пролунала після перших повідомлень про можливе закриття заводів у Німеччині.

Volkswagen удруге за менш ніж три місяці переглянув річний прогноз у бік зниження. Компанія повідомила, що операційна рентабельність у 2024 році становитиме 5,6%, а не 7%, як прогнозувалося раніше. Прогноз продажів скоротився з 9 млн до 8,1 млн автомобілів, а чистий грошовий потік зменшиться на суму до €2 млрд.

Наприкінці жовтня Даніела Кавалло, голова трудової ради та членкиня наглядової ради Volkswagen, заявила, що концерн розглядає можливість закриття трьох заводів у Німеччині, де розташована його штаб-квартира, а також скорочення зарплат на 10% на інших підприємствах у країні для зменшення витрат. Натомість працівники вимагали підвищення зарплат на 7% і розпочали попереджувальні страйки.

У листопаді 2024 року профспілка Volkswagen погодилася відмовитися від підвищення зарплат на €1,5 млрд та виплати бонусів у 2025 і 2026 роках в обмін на гарантії збереження німецьких заводів.