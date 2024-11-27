Скільки продуктів для McDonald’s виробляють в Україні – СЕО Бадрітдінова

Значна частка постачальників McDonald’s в Україні мають місцеві виробництва, але вони є великими міжнародними компаніями. Тому за потреби можуть постачати продукцію з виробничих потужностей поза Україною. Про це Forbes Ukraine розповіла СЕО українського McDonaldʼs Юлія Бадрітдінова.

Ключові факти

Для того, щоб приєднатися до постачальників McDonald’s з нуля, може знадобитися до трьох років, зазначила Бадрітдінова.

Значна частка постачальників McDonald’s в Україні мають місцеві виробництва, але вони є великими міжнародними компаніями. Тому за потреби можуть постачати продукцію з виробничих потужностей поза Україною, зазначила Бадрітдінова.

«Наприклад, підприємство постачальника салатів для бургерів Green Factory зазнало незначних пошкоджень унаслідок воєнних дій, тому певний час партнер завозив салати з Польщі», – розповіла топменеджеркою українського McDonald’s. Зараз їхнє виробництво в Україні повноцінно працює, уточнила вона.

Загалом сьогодні приблизно 60% товарів і продуктів для McDonald’s в Україні виготовляються у межах країни.

Контекст

З 2021 року McDonald’s в Україні співпрацює з МХП. Спочатку виробник постачав у ресорани стріпси, з квітня 2024-го компанія поступово переходить на курячі котлети для МакЧікен, вироблені МХП.

В Україні працює 105 ресторанів McDonald’s зі 120 існуючих (15 тимчасово зачинені з вимог безпеки). У мережі працюють майже 10 000 співробітників.

У 2023 році McDonald’s в Україні отримав виторг 12,9 млрд грн і 1 млрд грн прибутку. У першому півріччі 2024­-го виторг мережі зріс на 44%, до 7,8 млрд грн, прибуток компанії сягнув 875 млн грн.

Торік компанія відкрила 10 нових закладів, загалом інвестувала 1 млрд грн. У 2023-му компанія почала відкривати ресторани неподалік великих автотрас України.

Відновлення збіглося з організаційними змінами: український ринок об’єднали з чеським і словацьким. Підрозділ очолила Юлія Бадрітдінова, яка до цього керувала McDonald’s Ukraine. Бадрітдінова майже 20 років своєї кар’єри присвятила маркетингу, а роботу в McDonald’s розпочала у 2011­-му з позиції маркетинг­менеджера. З 2022-го воона також очолює чеське та словацьке представництво McDonald’s.