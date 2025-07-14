Європейський Союз розробив перелік мит на суму €21 млрд, які можуть бути застосовані до США, якщо переговори з Вашингтоном проваляться. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв’ю Il Messaggero .

Деталі

Таяні зазначив, що ЄС готує додатковий список мит як відповідь на заявлені Дональдом Трампом 30%-ві мита на європейські товари. Водночас він наголосив, що Європа прагне дипломатичного вирішення конфлікту.

«Ми повинні діяти виважено і спокійно, ведучи переговори з гідністю. Торгова війна невигідна нікому, адже Європі потрібна Америка, і навпаки», – сказав Таяні. За його словами, мита, заплановані Трампом на 1 серпня, можуть зашкодити обом сторонам, зокрема американським пенсіям і заощадженням через можливе падіння бірж.

Міністр висловив оптимізм щодо досягнення угоди протягом двох тижнів, наголосивши на меті «подвійного нуля» – відсутності мит між ЄС і США. «Це складно, але єдиний шлях до спільного економічного зростання», – додав Таяні.

Контекст

У червні президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити 50% мита на імпорт товарів з ЄС, звинувативши Брюссель у «хронічно несправедливій торгівлі». Після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Трамп погодився відтермінувати рішення до 9 липня, а згодом – до 1 серпня. Паралельно Білий дім знизив анонсовану ставку до 30%, однак чітко дав зрозуміти, що без «справедливої угоди» мита таки набудуть чинності.

Серед потенційних заходів – мита на американські автомобілі, літаки, фармацевтику та інші товари. Попри публічну рішучість, Брюссель вирішив не запускати митну відповідь до 1 серпня, зберігаючи можливість для переговорів. Франція, Німеччина та Єврокомісія виступають за стриманий, але готовий до ескалації підхід.

Тим часом великі європейські компанії чинять тиск на чиновників, намагаючись зупинити митну війну. Зокрема, голова LVMH Бернар Арно зустрічався з Трампом у Вашингтоні, лобіюючи уникнення мит на продукцію сектору «люкс». Через загрозу 30% мит компанії, як-от Louis Vuitton, вже підняли ціни на американському ринку. Автоконцерн Mercedes-Benz запропонував ЄС і США механізм обміну квотами – за кожне авто, ввезене до ЄС зі США, стільки ж має безмитно експортуватися до США з Європи.