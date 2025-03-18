EVA побудувала сонячну електростанцію у Львові за 18 млн грн

Мережа магазинів EVA встановила сонячну електростанцію на даху розподільчого центру у Львові, повідомила пресслужба компанії. Нова станція потужністю 718 кВт складається з 1239 сонячних панелей площею 7400 кв. м.

Ключові факти

Сонячна електростанція стане додатковим джерелом енергії, дасть змогу знизити залежність від міської електромережі, допоможе оптимізувати комунальні витрати, а в разі відключень електрики – частково компенсуватиме енергію, яку виробляє дизельний генератор, йдеться у пресрелізі.

«Розраховуємо, що в літні місяці сонячна електростанція покриватиме 75-80% денного споживання енергії на складі у Львові», – зазначає головний енергетик EVA та EVA.UA Микола Леонов.

Проєкт розпочали у 2024 році та завершили на початку 2025-го. Загальний обсяг інвестицій перевищив 18 млн грн.

У 2025 році компанія планує встановити сонячні електростанції на розподільчих центрах у Дніпрі та Броварах. На ці обʼєкти виділить близько 34 млн грн. «Прагнемо зробити компанію більш стійкою до зовнішніх факторів і сприяти зменшенню навантаження на національну енергосистему», – додає Леонов.

У перспективі EVA не виключає можливість збільшення потужності сонячної електростанції у Львові. Площа даху складу дає змогу подвоїти поточну генерацію. Проте наразі в Україні недоступні технології ефективного накопичення сонячної енергії, йдеться в повідомленні.

Контекст

EVA (ТОВ «Руш») – найбільша українська мережа магазинів краси та догляду, входить до корпорації «Тервін» Руслана Шостака. Загалом група охоплює 16 компаній.

Виторг EVA у 2024 році зріс на 28,6% до 27 млрд грн.

У 2024 році компанія «Руш» відкрила 65 нових магазинів EVA, з яких 45 – у форматі «Жіноча енергія». Ще 26 точок оновили до цього формату після ребрендингу.

Компанія закрила 18 магазинів, зокрема 10 – через російську окупацію. «Вимушені були закривати наші обʼєкти там, де просуваються російські війська, ще два були закриті в Херсоні через нерентабельність, спричинену різким відтоком населення», – пояснила виконавча директорка ТОВ «Руш» Ольга Шевченко.

На базі нового формату EVA Beauty представили перший салон краси Beauty Salon by EVA з перукарською та косметологічною зонами. Онлайн-магазин EVA.UA почав працювати як маркетплейс.

Компанія збільшила за рік загальну площу складів до 120 000 кв. м.

Обсяг інвестування компанії у 2024 році склав понад 800 млн грн.