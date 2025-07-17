Понад 137 000 нових ФОПів зареєстровано цьогоріч, водночас понад 157 000 підприємців припинили свою діяльність. Про це повідомив Опендатабот з посиланням на дані Єдиного державного реєстру. Понад третина справ, які припинили діяльність цьогоріч, пропрацювали менш ніж два роки.

Ключові факти

Через тимчасову зупинку роботи реєстрів та введення нових податків на початку цього року стався сплеск закриттів ФОПів у першому кварталі поточного року: 119 895 підприємців.

У другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкриття майже зрівнялись із показниками минулого року, а закриттів поменшало. 73 799 ФОПів відкрилось з квітня по червень – лише на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Ще 51 830 підприємців припинили свою роботу, що на 27% менше, ніж за той самий період торік.

Загалом за перше півріччя 2025 року зареєстровано 137 557 нових ФОПів зареєстрували за перше півріччя 2025 року в Україні. За цей самий час 157 605 підприємців закрились – «мінус» 20 000.

Понад третина справ, які припинили діяльність цьогоріч, пропрацювали менш ніж два роки. 22% із них були відкриті торік, ще 15% – у 2023 році. Водночас більшає так званих ФОПів-одноденок – підприємців, які існують не довше двох тижнів. Цьогоріч таких бізнесів зафіксовано 5323. До порівняння, у 2021 році їх нараховувалось лише 96.

61% від усіх відкритих ФОПів цьогоріч створили жінки – 83 700. На чоловіків припадає 39% або 53 800 нових справ.

Найчастіше підприємці обирають торгівлю – як роздрібну (39 500 новостворених ФОПів), так і оптову (10 700). Також серед популярних напрямків: ІТ, інформаційні послуги та надання інших індивідуальних послуг. Втім ці ж галузі й найбільше втрачають: лише у сфері роздрібної торгівлі за пів року закрилися понад 48 тисяч ФОПів, а в ІТ – 18 000.

Більше ФОПів відкривається, ніж закривається у сфері освіти (+2541), медицини (+1203) та права і бухгалтерського обліку (+975).

Найбільше нових бізнесів відкрили в Києві – 18 800. Ще 13 000 на Дніпропетровщині та 10 400 – на Львівщині. За кількістю припинень столиця також лідер: тут закрилися 20 600, у «трійці» Харківщина – 13 600, та Дніпропетровщина – 13 600.

Попри загальний спад нових ФОПів, є області, де цьогоріч підприємці більше відкривають бізнесів, ніж закривають – це Рівненщина (+291), Львівщина (+179), Київщина (+175), Івано-Франківщина (+101) та Волинь (+69).

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Контекст

За 2024 рік в Україні закрили 209 750 ФОПів, таким чином приріст закритих ФОПів склав понад 32% порівняно з 2023 роком, за даними YouControl.Market. Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Водночас реєстрація нових знизилася на 5%, до 284 878 ФОПів, порівняно з 2023 роком.

У січні 2025-го близько 60 000 ФОПів припинили діяльність, свідчать дані держреєстрів. Це антирекорд за весь період повномасштабної війни. Які можливі причини – читайте тут.