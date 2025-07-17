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ФОПи в «мінусі». Понад 157 000 підприємців закрились за пів року

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

Понад 137 000 нових ФОПів зареєстровано цьогоріч, водночас понад 157 000 підприємців припинили свою діяльність. Про це повідомив Опендатабот з посиланням на дані Єдиного державного реєстру. Понад третина справ, які припинили діяльність цьогоріч, пропрацювали менш ніж два роки.

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Ключові факти

  • Через тимчасову зупинку роботи реєстрів та введення нових податків на початку цього року стався сплеск закриттів ФОПів у першому кварталі поточного року: 119 895 підприємців. 
  • У другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкриття майже зрівнялись із показниками минулого року, а закриттів поменшало. 73 799 ФОПів відкрилось з квітня по червень – лише на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Ще 51 830 підприємців припинили свою роботу, що на 27% менше, ніж за той самий період торік.
  • Загалом за перше півріччя 2025 року зареєстровано 137 557 нових ФОПів зареєстрували за перше півріччя 2025 року в Україні. За цей самий час 157 605 підприємців закрились – «мінус» 20 000.
  • Понад третина справ, які припинили діяльність цьогоріч, пропрацювали менш ніж два роки. 22% із них були відкриті торік, ще 15% – у 2023 році. Водночас більшає так званих ФОПів-одноденок – підприємців, які існують не довше двох тижнів. Цьогоріч таких бізнесів зафіксовано 5323. До порівняння, у 2021 році їх нараховувалось лише 96. 
  • 61% від усіх відкритих ФОПів цьогоріч створили жінки – 83 700. На чоловіків припадає 39% або 53 800 нових справ. 
  • Найчастіше підприємці обирають торгівлю – як роздрібну (39 500 новостворених ФОПів), так і оптову (10 700). Також серед популярних напрямків: ІТ, інформаційні послуги та надання інших індивідуальних послуг. Втім ці ж галузі й найбільше втрачають: лише у сфері роздрібної торгівлі за пів року закрилися понад 48 тисяч ФОПів, а в ІТ – 18 000. 
  • Більше ФОПів відкривається, ніж закривається у сфері освіти (+2541), медицини (+1203) та права і бухгалтерського обліку (+975). 
  • Найбільше нових бізнесів відкрили в Києві – 18 800. Ще 13 000 на Дніпропетровщині та 10 400 – на Львівщині. За кількістю припинень столиця також лідер: тут закрилися 20 600, у «трійці» Харківщина – 13 600, та Дніпропетровщина – 13 600.
  • Попри загальний спад нових ФОПів, є області, де цьогоріч підприємці більше відкривають бізнесів, ніж закривають – це Рівненщина (+291), Львівщина (+179), Київщина (+175), Івано-Франківщина (+101) та Волинь (+69).
ФОПи в «мінусі». Понад 157 000 підприємців закрились за пів року /Фото 1
ФОПи в «мінусі». Понад 157 000 підприємців закрились за пів року /Фото 2
ФОПи в «мінусі». Понад 157 000 підприємців закрились за пів року /Фото 3
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Контекст

За 2024 рік в Україні закрили 209 750 ФОПів, таким чином приріст закритих ФОПів склав понад 32% порівняно з 2023 роком, за даними YouControl.Market. Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Водночас реєстрація нових знизилася на 5%, до 284 878 ФОПів, порівняно з 2023 роком.

У січні 2025-го близько 60 000 ФОПів припинили діяльність, свідчать дані держреєстрів. Це антирекорд за весь період повномасштабної війни. Які можливі причини – читайте тут.

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