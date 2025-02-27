Позов Коломойського. Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку ексвласникам

Ключові факти

Верховний Суд залишив в силі рішення суду про закриття провадження у справі про оскарження виведення банку з ринку за участю держави.

Таким чином вчергове в судовому порядку підтверджено неможливість повернення ПриватБанку у власність колишнім акціонерам.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, регулятор вітає рішення Верховного Суду, яке свідчить про ʼутвердження принципу верховенства права в Україніʼ.

Він наголосив, що рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства і було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян.

«Слід констатувати, що всі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними», – зазначив Пишний.

Контекст

Після націоналізації ПриватБанку Коломойський та його партнери подали низку позовів до українських судів через це рішення. Натомість новий менеджмент «Привату» подав позови проти Коломойського та іншого ексакціонера банку Геннадія Боголюбова у міжнародних судах з вимогою компенсувати виведені з банку кошти (на думку позивача). Слухання у суді Лондона завершились у 2024 році, сторони очікують на фінальне рішення. Саме за рішенням цього суду активи Коломойського та Боголюбова потрапили під «заморозку» до вирішення справи по суті. Крім цього, ПриватБанк судиться з акціонерами у США, на Кіпрі та в Ізраїлі.

Наприкінці листопада Коломойський програв остаточно оскарження націоналізації в Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду. Та нові позови означають продовження епопеї з можливим поверненням найбільшого банку України колишнім акціонерам, один з яких – Коломойський – перебуває в СІЗО в межах кримінальної справи про спробу замовного вбивства, а Боголюбов перебуває за кордоном й також має в «активі» кримінальне переслідування.

До того ж нещодавно і Коломойський, і Боголюбов потрапили під санкції РНБО.

Після невдалих попередніх спроб оскаржити націоналізацію ПриватБанку Коломойський звернувся з новими скаргами до Верховного Суду та до Конституційного суду.