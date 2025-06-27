BGV Group Management заявляє, що будь-які юридичні дії з боку попереднього власника заводів «Аерок» не завадять ані роботі підприємств, ані реалізації інвестиційної програми. Про це йдеться у коментарі групи, який є у розпорядженні Forbes Ukraine.

Деталі

ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна», яка за результатами приватизаційного конкурсу стала власником активів «Аерок», ще на етапі підготовки до угоди провела юридичний і фінансовий аудити. За результатами аналізу, «виявлені ризики були класифіковані як допустимі та контрольовані», йдеться у коментарі.

Компанія заявила, що стратегія розвитку активів залишилася незмінною. «Трайдент Геоінвест Україна» продовжує інвестувати в модернізацію та розширення виробничих потужностей.

У липні 2025 року завод у Березані планує відновити виробництво з повним технологічним циклом. У 2026 році, після завершення другого етапу модернізації, планується запуск виробництва на заводі в Обухові. Завдяки цим потужностям заводи зможуть випускати понад 1,15 мільйона кубометрів газобетону на рік, заявила компанія.

«Ми повністю впевнені у прозорості проведеної державою приватизаційної процедури та стабільності правового статусу придбаних компанією на електронному аукціоні активів. Вважаємо, що арбітражна ініціатива з боку колишнього власника жодним чином не повинна вплинути на нашу операційну діяльність чи реалізацію стратегічних планів», – йдеться у коментарі.

Контекст

Компанія російського мільярдера Андрія Молчанова подала позов проти України в Міжнародний центр з вирішення інвестиційних спорів (ICSID). Позов стосується двох заводів на Київщині, які належали компанії «Аерок» – одному з найбільших виробників газобетонних виробів в Україні. Справу зареєстровано 18 червня.

До повномасштабного вторгнення «Аерок» був найбільшим в Україні виробником газобетонних блоків. За підсумками 2021-го виторг «Аероку» – 1,83 млрд грн, за даними YouContol. Після націоналізації заводи припинили виробництво, виторг компанії скоротився в понад 1500 разів – до 1,16 млн грн торік.

У грудні «Трайдент Геоінвест Україна» групи BGV Геннадія Буткевича перемогла в аукціоні Фонду державного майна (ФДМУ) з продажу 100% ТОВ «Аерок», запропонувавши 1,89 млрд грн – удвічі вище стартової ціни.

У червні 2023-го держава конфіскувала заводи «Аерок» та передала Фонду держмайна. Наприкінці 2024-го їх за 1,9 млрд грн придбала «Трайдент Геоінвест Україна» групи BGV Геннадія Буткевича.

На початку червня газобетонні заводи «Аерок» повернулися на ринок під новим брендом – Poriston. Щороку підприємство планує випускати понад 1,15 млн кв. м газобетонних блоків, повідомила пресслужба BGV.

Чи може BGV Group Буткевича втратити активи, які купила за 1,9 млрд грн, через позов російського ексвласника – читайте в матеріалі.