Після майже року роботи полковник Збройних сил України Вадим Сухаревський 3 червня звільнився з посади командувача Сил безпілотних систем. Міноборони довірило йому керувати цим напрямом 10 червня 2024 року після створення відповідного підрозділу. «На цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом», — написав Сухаревський в заяві, яка опублікована в Telegram СБС. Також Володимир Зеленський змінив командувачів ДШВ та Сухопутних сил.

10 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський погодив полковника Вадима Сухаревського заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Напрямок, який йому тоді довірили — безпілотні системи та розвиток застосування дронів ЗСУ.