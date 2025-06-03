Після майже року роботи полковник Збройних сил України Вадим Сухаревський 3 червня звільнився з посади командувача Сил безпілотних систем. Міноборони довірило йому керувати цим напрямом 10 червня 2024 року після створення відповідного підрозділу. «На цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом», — написав Сухаревський в заяві, яка опублікована в Telegram СБС. Також Володимир Зеленський змінив командувачів ДШВ та Сухопутних сил.
10 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський погодив полковника Вадима Сухаревського заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Напрямок, який йому тоді довірили — безпілотні системи та розвиток застосування дронів ЗСУ.
Ключові цитати з заяви Вадима Сухаревського:
- «Минув майже рік із моменту створення Сил безпілотних систем України (СБС). Це був час надзвичайно інтенсивної роботи, формування нової спроможності в армії, створення бойової, інституційної та ціннісної основи для СБС», — згадує Вадим Сухаревський.
- Він зазначає, що разом із побратимами вдалося пройти шлях від ідеї до боєздатних Сил безпілотних систем, які щодня наближають перемогу України.
- Сухаревський дякує кожному, хто став частиною цього шляху. «Саме завдяки вам СБС має бойовий сенс і людське обличчя. Я пишаюся тим, що мав честь очолювати СБС у перший, найскладніший рік її становлення», — зазначає він.
Що вдалося зробити Сухаревському та його команді:
- Сформували й закріпили практикою засади, на яких функціонує СБС — унікальний для світу рід військ, розповідає полковник.
- В портфоліо СБС, за його словами, – нова модель відповідального і поміркованого рекрутингу, власні інноваційні розробки, унікальні – і успішні – бойові операції.
Чому Сухаревський звільняється:
- «На цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом», — пояснює Сухаревський своє звільнення.
- Завершити каденцію на посаді командувача СБС він вважає «чесним та професійним рішенням у цій ситуації».
- Конкретного тригера для відставки не було, але у Сухаревського накопичились непорозуміння із головкомом Олександром Сирським, пояснює проінформований про обставини відставки співрозмовник Forbes. «На жаль, конфлікт поколінь зайшов у глухий кут», — додає він.
Чи звільняється Сухаревський з ЗСУ:
- «Як воїн і офіцер, я залишаюсь у строю та продовжую службу в лавах Сил оборони України», — зазначає він. Його мета — перемога України.
- «Вірю, що СБС, як інноваційна бойова структура, буде розвиватись і надалі — на благо Збройних сил і України», — підсумовує полковник.
- Сухаревського призначили заступником Командувача оперативного командування «Схід». Його задачею глава Міноборони Рустем Умєров назвав модернізацію цього командування.
Хто керуватиме СБС:
- Очільником Сил безпілотних систем став Роберт Бровді (Мадяр) згідно з указом президента України №386/2025 від 3 червня 2025 року. Мадяр відомий тим, що створив полк безпілотних систем «Птахи Мадяра». «Його досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування», — зазначив Умєров.
Які ще зміни в командуванні ЗСУ:
- Командувач Сухопутних сил Михайло Драпатий, який 1 червня подав рапорт про відставку, залишається у війську. Але тепер очолить Командування обʼєднаних сил, йдеться в указі на сайті ОП.
- Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом, пояснив Умєров. В Сухопутних військах, за його словами, незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації українських сил: рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців.
- Зеленський також звільнив командувача Десантно-штурмових військ Ігоря Скибюка. Він стане заступником начальника Генштабу. Новим командувачем ДШВ стане Олег Апостол, колишній комбриг 95-ї бригади ДШВ, та ексзаступник головкома ЗСУ.
- Рустем Умєров пояснює такі перестановки в командуванні ЗСУ — наміром «зміцнити наші сили на фронті, забезпечити наших хлопців на фронті усім необхідним для ефективної боротьби».
Контекст
10 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський погодив полковника Вадима Сухаревського заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. На той час він мав розвивати напрямок безпілотні системи та розвиток застосування дронів ЗСУ.
6 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 «Про нарощування спроможностей Сил оборони», згідно з яким у структурі української армії має зʼявитися окремий рід військ Сили безпілотних систем.
10 червня 2024 року відповідно до наказу Міністра оборони України заступника головнокомандувача ЗСУ Вадима Сухаревського призначили командувачем новоствореного підрозділу — Сили безпілотних систем ЗСУ.
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