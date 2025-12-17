Гран-прі Forbes Ukraine «Підприємець року 2025» отримали співзасновники Uklon Дмитро Дубровський, Вікторія Дубровська, Сергій Смусь та Віталій Дятленко. Церемонія нагородження відбулася в Києві 17 грудня за підтримки Благодійного фонду Олександра Усика. Щорічна премія «Підприємець року» відзначила переможців впʼяте, вчетверте — з часу повномасштабного російського вторгнення.

У 2025-му здійснили успішний екзит, продавши бізнес «Київстару». Вартість угоди – $155,2 млн. У червоному океані українського райдшерингу побудували технологічний бізнес, який успішно конкурує з глобальними гравцями. Компанія працює у 27 містах України та має один закордонний ринок – Узбекистан. Сервіс охоплює більше 100 000 водіїв, які здійснюють понад 12 млн поїздок щомісяця. Крім таксі, команда пропонує сервіс курʼєрської доставки Uklon Delivery. База активних місячних користувачів – 3,6 млн людей. Uklon – лідер українського ринку, за даними mono-дашборд: за грудень 2017-го – листопад 2025-го послугами сервісу скористалися 8,3 млн разів на 1,45 млрд грн.

Співзасновники Uklon також стали переможцями у номінації Угода року.

Ще шість підприємців отримали нагороди в інших номінаціях.

Антикрихкість – Андрій Вадатурський, «Нібулон»

Результативно перезбирає проблемний бізнес, що залишився у спадок від батька Олексія Вадатурського (загинув із дружиною Раїсою 31 липня 2022 року внаслідок ракетного удару по їхньому будинку). З 2022-го компанія виплатила банкам понад $160 млн – майже 90% кредиторів погодилися на реструктуризацію, казав на початку 2024-го Вадатурський. «Нібулон» залишається у пʼятірці найбільших експортерів зерна із часткою 5,1%, відвантаживши 2,4 млн т у 2024–2025-му маркетинговому році. Виторг за 2024-й – 20,3 млрд грн. У 2025-му «Нібулон» дещо гальмує – виторг за девʼять місяців скоротився на 16,8%, до 13,1 млрд грн.

Із 2003 року виробляє харчування для котів і собак. Бренди: «Гав!», «Мяу!», My Love, Club 4 Paws, Delickcious, Optimeal. В асортименті понад 650 позицій. Штат – 1400 працівників. Виторг за 2024 рік сягнув 6,2 млрд грн, експортна частка – 25,8%. Продажі сухих та вологих кормів сягнули 83 000 т, що на 14% більше ніж за попередній рік. Компанія має розподільчі центри в Європі, три заводи в Україні й Литві, експортує продукцію до 50 країн світу, фокусуючись на пʼяти – Литві, Румунії, Латвії, Болгарії, Естонії. Kormotech будує завод у Литві з інвестиціями понад €60 млн, з них €40 млн виділяє ЄБРР. Завод виготовлятиме 61% від обсягу вологого корму Kormotech, у лютому завершать монтаж першої лінії. Стратегічна мета Kormotech до 2029 року – увійти до топ-30 світових виробників кормів для тварин із виторгом €500 млн. За планом €300 млн виторгу мають генерувати європейські ринки.

Внесок у перемогу – Павло Єлізаров, Lasarʼs Group

Єдиної формули «як підприємцю діяти під час війни» не існує. Хтось іде на фронт, хтось будує тил, а хтось створює технології для перемоги. Всеволод Кожемяко, Ярослава Гресь, Олександр Яковенко – переможці попередніх років довели: бізнес-досвід і лідерські якості затребувані в обороні так само, як і на ринку. Ексбізнесмен і продюсер Павло Єлізаров, позивний Лазар, створив один із найефективніших військових підрозділів. Полковник Національної гвардії Єлізаров керує підрозділом, щодня застосовуючи до знищення російської техніки навички з бізнесу – нищили техніку, рахуючи заподіяну ворогові фінансову шкоду. Його Lasarʼs Group що на 98% складається з цивільних, знищила за допомогою дронів-бомберів російської техніки на понад $12 млрд.

Day 1 – Микола Кміть, «Мукко», «Святий Шарбель», «Мармуровий палац», «Плай»

Разом із партнерами, співвласниками ІТ-компанії SoftServe, будує готельний холдинг, що в майбутньому має досягти капіталізації $1 млрд. У 2024-му до «Святого Шарбеля» в Моршині додалося два активи: ще один моршинський готель «Мармуровий палац» і курорт «Плай» поблизу Славського. Сукупно це 356 номерів. У 2025-му стартувало будівництво пʼятизіркового готелю у Трускавці площею 38 000 кв. м і фондом на 200 номерів. Роботи завершать за два-три роки з інвестиціями майже $76 млн. Виробник сирів «Мукко» у 2024-му збільшив виторг на 63%, до 260 млн грн, і лідирує на ринку мʼякого і козячого сиру. На 2025-й закладали зростання виторгу на 70–100 млн грн. «Мукко Мілк» будує коров’ячу ферму на 2000 голів на Львівщині з плановим запуском у 2025 році.

Нові території – Поліна Кошарна, Suziria Group / Masterzoo

Побудувала найбільшого гравця на українському ринку зоотоварів. З 2021 року виторг Suziria Group щорічно зростав на приблизно 40%. У 2024 році сукупний виторг групи збільшився на 51% і сягнув майже 4,6 млрд грн – це, за оцінкою Suziria, 15% українського ринку зоотоварів. Зараз Suziria має виробничі майданчики у Харкові й Калуші та готується відкрити новий, потужністю 5000 т, або 10% ринку вологих кормів. Третина йтиме на експорт. Інвестиції – 263 млн грн кредитних та власних коштів, грант USAID. Після вимушеного закриття більшості магазинів на сході на початку 2022-го Кошарна провела релокацію бізнесу MasterZoo. Менш ніж за два роки мережа не лише відновила свою діяльність, а й перевершила довоєнні показники. Зараз вона налічує близько 200 точок.

Візіонер року / Вибір аудиторії Forbes Ukraine – Станіслав Роніс, Comfy

Побудував найбільшу і найефективнішу мережу на ринку електроніки. Виторг Comfy сягнув $1 млрд за 2024 рік. Частка e-commerce у структурі продажів перевищила 30% та зростає вдвічі швидше за ринок. Від початку вторгнення Comfy інвестувала у власний розвиток понад $10 млн та консолідує ринок – збільшила свою частку з 16% у 2022 році до 25% у 2025-му. Паралельно Роніс розвиває в Польщі великий бізнес із комерційної нерухомості – Newgate Investment, що володіє 34 ритейл-парками загальною площею 181 000 кв. м. Має готельний бізнес на Кіпрі.

Як ми рахували

Конкурс проходить у кілька етапів. Спочатку редакція Forbes, запрошені експерти та члени журі склали лонглист із 30 кандидатів. За критерієм найбільшої кількості номінацій із цього списку було відібрано 10 претендентів. Кожному з них запропонували надати про себе додаткову інформацію.

Надалі аналітичний відділ Forbes здійснив оцінку показників динаміки зростання, рентабельності та прозорості відповідних бізнесів. Це стало першим складником рейтингової оцінки. Паралельно з цим члени журі надали свої оцінки щодо досягнень 2024 року, інноваційності та репутації претендентів, закріпивши таким чином другу складову оцінки. Після цього члени журі проінтервʼювали 5 претендентів із найвищими результатами, оцінивши їх за критеріями лідерства, адативності та якості управління, а також стратегічного мислення.

Члени журі:

У 2021 році звання «Підприємець року» отримав CEO (зараз голова наглядової ради) Ajax Systems Олександр Конотопський. У 2022-му – співзасновники «Нова пошта» Володимир Поперешнюк та Вячеслав Климов, а в 2023-му – співзасновник monobank Олег Гороховський. Минулоріч премія відзначила співзасновників «Аврора Мультимаркет» Лев Жиденко й Тарас Панасенко.

