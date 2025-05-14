Від Росії на переговори до Туреччини поїдуть Лавров і Ушаков – WP

На переговорах у Туреччині Росію представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков. Про це пише The Washington Post із посиланням на екскремлівського чиновника.

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Коментуючи ймовірність прямих переговорів між Путіним і Зеленським, прокремлівський аналітик Сергій Марков назвав їх малоймовірними. «Чи приїде Путін до Стамбула, залежить від Трампа та його готовності відповідати за дії Зеленського», – зазначив він.

Від США до Стамбула прибудуть держсекретар Марко Рубіо та спецпосланці Стів Віткофф і Кіт Келлог. За словами Келлога, Трамп прилетить на переговори, якщо Путін візьме в них участь.

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Контекст

У ніч на 11 травня російський президент Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною, однак не згадав про домовлене 30-денне припинення вогню, яке має набути чинності 12 травня. У відповідь президент Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині – за умови, що Росія припинить обстріли.

Пізніше Зеленський уточнив, що готовий до зустрічі в будь-якому місті Туреччини 15 травня, не лише в Стамбулі. Він наголосив, що ігнорування зустрічі з боку Путіна буде остаточним сигналом про небажання кремля завершити війну. У такому випадку, за словами Зеленського, США та ЄС мають запровадити нові санкційні пакети проти Росії.

Тим часом спеціальний представник Дональда Трампа Стівен Віткофф повідомив, що під час потенційних переговорів між Україною та Росією обговорюватимуться питання територій, доступ України до Дніпра й Чорного моря, а також статус і функціонування Запорізької АЕС. Він додав, що Трамп наполягає на прямому діалозі між Києвом і Москвою, інакше США можуть відмовитись від участі в мирному процесі.