Кабінет Міністрів затвердив план впровадження мораторію на перевірки та втручання в роботу бізнесу. Це має зменшити тиск на підприємців, які працюють легально, і зосередити увагу на ризикових напрямах, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Деталі

З 24 липня контролюючі органи обмежать перевірки підприємств з низьким рівнем ризику. За словами премʼєрки, перевірки збережуться лише у галузях з високим ризиком, таких як обіг підакцизних товарів.

Кабмін доручив Державній регуляторній службі та профільним міністерствам протягом місяця розробити пропозиції щодо дерегуляції. Йдеться про скасування або спрощення дозвільних процедур, які вважаються зайвими або застарілими.

У затвердженому плані – зміни до Кримінального процесуального кодексу. Вони передбачатимуть, що відкривати нові кримінальні провадження проти бізнесу зможуть лише Генпрокурор або керівники обласного рівня.

До 21 жовтня силові органи мають скоординувати дії з виявлення та повернення активів, які перебувають під санкціями. Кошти від таких активів планують спрямовувати на оборону та відновлення.

Контекст

На засіданні 21 липня РНБО підтримала запровадження мораторію на перевірки бізнесу державними структурами, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це рішення означає мораторій на перевірки бізнесу «державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність».

Вперше про «тривалий мораторій» на перевірки бізнесу президент заявив під час Форуму влади та бізнесу наприкінці червня. Тоді це було доручення попередньому уряду премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, однак після цього влада перезавантажила Кабмін – і реалізація мораторію зараз вже стала завданням очільниці уряду Юлії Свириденко.

Це не перша спроба влади відповісти на скарги бізнесу щодо тиску правоохоронців та інших держорганів радикальним кроком – забороною на перевірки підприємців. наприкінці січня 2024-го Зеленський оголосив про тримісячний мораторій на «маски-шоу» у бізнесу та про створення Ради з підтримки підприємництва. Також правоохоронці оголосили про аудит вже порушених щодо бізнесу кримінальних справ. За підсумками цього рішення Офіс генпрокурора прозвітував про закриття близько 19% таких справ. Натомість бізнес заявляв, що жодна резонансна справа закрита не була.

Результатом роботи Ради з підтримки підприємництва став закон про БЕБ. Однак цей процес зупинився на моменті з обранням нового директора відомства – конкурсна комісія обрала переможця конкурсу на цю посаду, але Кабмін відмовився затвердити її.