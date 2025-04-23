США «краще розуміють» Росію і вважають, що війна в Україні не може закінчитися військовим шляхом – Рубіо

США вважають, що війна в Україні не може закінчити військовим шляхом: Росія не зможе захопити всю Україну, а Україна відкинути Росію на кордони. Про це в інтервʼю The Free Press 23 квітня сказав державний секретар США Марко Рубіо.

Ключові факти

Рубіо висловив сподівання, сторони зможуть «швидко до чогось прийти», бо війну треба припинити і вона не має військового вирішення оскільки «РФ не захопить усю Україну, і Україна не відкрине РФ на кордони до 2014 року».

«Я сказав би, що ми займаємося тим, щоб зрозуміти, якою є позиція Росії. Тепер ми краще розуміємо це тому, що ми ми по-справжньому з ними поговорили після трьох років мовчання», – сказав Рубіо.

Він додав, що США можливо, доведеться зробити висновок, що Росія та Україна «настільки далекі один від одного, що мир нині неможливий».

«Ми зробили все, що могли. Ми вклали багато часу та енергії на найвищих рівнях нашого уряду. Ми продовжуватимемо робити це, поки є реалістичний шлях уперед. Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми надто далекі один від одного і недостатньо рухаємося вперед, нам, можливо, доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що у світі багато важливих речей», – сказав він.

Рубіо додав, що успіх переговорів залежить від Росії та України і вони повинні ухвалити рішення, що вони готові зблизитись один з одним.

Контекст

17 квітня в Парижі відбулися переговори щодо припинення війни між Росією та Україною за участю України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Тоді американська делегація представила союзникам план мирного врегулювання між Росією та Україною, який передбачає загальні умови припинення бойових дій і послаблення санкцій проти Росії за умови тривалого перемир’я. Пропозиція фактично фіксує поточну лінію фронту, залишаючи більшу частину окупованих Росією українських територій під її контролем, повідомили джерела. Питання вступу України до НАТО також буде виключене з переговорів. За інформацією Bloomberg, США готові визнати контроль Росії над Кримом у межах ширшої мирної угоди між Києвом і Москвою.

19 квітня New York Post, посилаючись на джерела, повідомила, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито на 90% підтримав мирний план США, представлений у Парижі. Умєров спростував це в інтерв’ю Sky News, заявивши, що його відомство не ухвалює політичних рішень. Forbes Ukraine проаналізував, чи може Офіс президента України погодитися на такі умови, порівнявши інсайди західних ЗМІ з «червоними лініями» Києва.

Росія поки не дала зрозуміти, чи вона серйозно ставиться до мирної угоди після того, як відкладала спроби Трампа припинити вогонь і укласти угоду. Віткофф спробує змінити це на цьому тижні, запропонувавши останню, найкращу пропозицію, яка може включати скорочення санкцій, за словами чиновників.

21 квітня Путін заявив, що Кремль оцінить результати 30-годинного «великоднього перемир’я» перед розглядом тривалішої паузи, яку просувають Трамп і Зеленський. Того самого дня Трамп анонсував свій мирний план, який може передбачати розміщення європейських військ для забезпечення перемир’я, пише The New York Post.