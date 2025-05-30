Кабмін затвердив стартову ціну та умови продажу на приватизаційному аукціоні державного пакета акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім», що виготовляє товари під торговельними марками «Ушастый нянь», «Сарма», «Лотос». Стартова ціна – 301,4 млн грн. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 30 травня.

Деталі

Пакет акцій у 100% статутного капіталу товариства виставлять на електронний аукціон у системі «Прозорро.Продажі». Актив входить до переліку об’єктів великої приватизації.

Відповідно до затверджених умов, новий власник має: зберегти основні види діяльності підприємства; впродовж шести місяців погасити борги із зарплати та перед бюджетом; погасити кредиторську заборгованість; гарантувати дотримання трудових прав працівників, зокрема заборону на звільнення протягом перших шести місяців; дотримуватись вимог екологічного законодавства.

Згідно з законодавством, кошти від продажу пакета акцій на аукціоні буде зараховано до держбюджету та спрямовано до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Контекст

ПрАТ «Вінницяпобутхім» раніше належало російській компанії «Невская косметика» бізнесмена з РФ Володимира Плесовських. Там виготовляли дитячу косметику та побутову хімію «Ушастый нянь», гелі та порошки Sarma, побутову хімію «Мистер Чистер», зубну пасту «Новый Жемчуг».

У липні 2022 року активи ПрАТ «Вінницяпобутхім» арештували та передали в управління АРМА. Зокрема, під арешт потрапили земельні ділянки і торговельні марки, власником яких була «Невская косметика»: «Ушастый нянь», «Лотос», «Ворсинка», «Мистер Чистер», ВПХ, «Макс», Index, NC, NevskayaNCCosmetika, кошти на рахунках.

АРМА обрало управителем активів TOB «Крайтекс-Сервіс», яке належить Руслану Шостаку і Валерію Кіптику. Це рішення оскаржували, але обрана компанія відстояла своє право управителя. У липні 2023 року «Крайтекс-Сервіс» відновило виробництво на «Вінницяпобутхім» лінійки засобів для чищення.

У червні 2024-го Міністерство юстиції України ініціювало передачу «Вінницяпобутхім» у власність держави.

Наприкінці липня 2024 року ВАКС дозволив націоналізувати виробника продукції «Ушастый нянь».

У лютому цього року уряд включив «Вінницяпобутхім» до переліку обʼєктів великої приватизації.