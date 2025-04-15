За час існування Uklon отримала не менше шести пропозицій про купівлю – Смусь

Сервіс онлайн-виклику таксі Uklon за 15 років існування отримав не менше шести пропозицій про продаж. Про це в інтерв’ю Forbes розповів один із засновників компанії Сергій Смусь.

Деталі

Першу пропозицію щодо продажу компанії співвласники Uklon отримали ще в 2013-2014 роках, каже Смусь. За словами співзасновника компанії оцінка була мінімальною. «Друга пропозиція була у 2016-му», – додає він.

«З початку повномасштабного вторгнення було ще три-чотири [пропозиції про продаж]», – каже Смусь.

За його словами, всі ці роки компанія шукала скоріше інвестиції для експансії, а не покупця. «Ми могли залучити одну інвестицію, але завадила пандемія COVID-19», – додає він.

За словами Смуся перемовини зірвалися бо потенційний інвестор значно понизив оцінку Uklon, а компанія відмовилася від своїх планів запуску у Кенії через COVID-19.

Контекст

6 лютого Антимонопольний комітет дозволив компанії «Київстар» придбати контрольний пакет акцій Uklon.

«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го, повідомив Антимонопольний комітет на запит Forbes Ukraine 24 січня.

Сторони завершили процес закриття угоди щодо купівлі 97% корпоративних прав Uklon 2 квітня, йшлося в пресрелізі «Київстар». Решта 3% корпоративних прав Uklon залишилися у власності Віталія Дятленка, одного зі співзасновників компанії.

Лідер українського ринку Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом у 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го.