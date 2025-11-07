Выпуск журнала Forbes Ukraine: NEXT 250, или Ген роста украинского МСБ, инвестиции, успешные и неуспешные, и люди с уникальным предпринимательским талантом и отсутствием страха перед вызовами
История обложки
Перед вами цифровой архив журнала Forbes Ukraine за июнь–июль 2025. Его обложку украшает работа знакового украинского художника Waone (Владимира Манжоса), которую он создал по просьбе редакции и которая, по мнению художника, лучше всего олицетворяет бизнес-ландшафт в Украине с его смелостью и динамикой.
Проект-звезда выпуска – третья эдиция списка NEXT 250, уникального продукта Forbes, отмечающего наиболее перспективные малые и средние украинские бизнесы. В этом году в NEXT 250 больше всего представителей реального сектора: производства, легкой промышленности, ритейла, креативных индустрий. Среди направления компаний, появившихся после начала войны, доминирует милтек. Совокупная выручка всех участников списка – более 27 млрд грн. Кто они – бизнесы, двигающие украинскую экономику вперед?
В этом номере также найдете:
- Второй за время полномасштабного вторжения крупный инвестиционный гид, который расскажет, сколько можно заработать на ОВГЗ, земле и акциях мировых компаний за следующие 12 месяцев. Разработан совместно с инвест-компанией Capital Times.
- Data-story о «бумажном» CAPEX Украины: действительно ли доля инвестиций в украинском ВВП сопоставима со странами-соседками?
- Рейтинг 10 наиболее динамичных крафтовых пивоварен, которые не просто создают качественный продукт, но и переосмысливают культуру потребления алкоголя в Украине.
- Историю о бизнес-пути Алекса Купера, известнейшего украинского ресторатора, соучредителя Kyiv Food Market, задавшегося целью превратить свои заведения в системный бизнес. Удается ли это ему?
- Фичер об уже легендарной фигуре на киевском рынке застройщиков, Владиславе Молчановой, и ее предпринимательском стержне, который помог ей довести каждый из своих проектов до конца.
- Главная инвестиция страны: что означает эффективность в современной армии и сколько ежемесячно тратят топовые подразделения – «Хартия» и «Ахиллес» – на оружие и прочее оборудование, которые помогают им уничтожать врага?
