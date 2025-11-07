Выпуск журнала Forbes Ukraine: NEXT 250, или Ген роста украинского МСБ, инвестиции, успешные и неуспешные, и люди с уникальным предпринимательским талантом и отсутствием страха перед вызовами

Работа художника Владимира Манжоса (Waone) Фото Waone (Володимир Манжос)

История обложки

Перед вами цифровой архив журнала Forbes Ukraine за июнь–июль 2025. Его обложку украшает работа знакового украинского художника Waone (Владимира Манжоса), которую он создал по просьбе редакции и которая, по мнению художника, лучше всего олицетворяет бизнес-ландшафт в Украине с его смелостью и динамикой.

Проект-звезда выпуска – третья эдиция списка NEXT 250, уникального продукта Forbes, отмечающего наиболее перспективные малые и средние украинские бизнесы. В этом году в NEXT 250 больше всего представителей реального сектора: производства, легкой промышленности, ритейла, креативных индустрий. Среди направления компаний, появившихся после начала войны, доминирует милтек. Совокупная выручка всех участников списка – более 27 млрд грн. Кто они – бизнесы, двигающие украинскую экономику вперед?

В этом номере также найдете: