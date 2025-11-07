Випуск журналу Forbes Ukraine: NEXT 250, або Ген зростання українського МСБ, інвестиції, успішні та неуспішні, й люди з унікальним підприємницьким хистом і відсутністю страху перед викликами
Історія обкладинки
Перед вами цифровий архів журналу Forbes Ukraine за червень–липень 2025. Його обкладинку прикрашає робота знакового українського художника Waone (Володимира Манжоса), яку він створив на прохання редакції і яка, на думку митця, найкраще уособлює бізнес-ландшафт в Україні з його сміливістю, динамічністю та модерністю.
Проєкт-зірка випуску – третя едиція списку NEXT 250, унікального продукту Forbes, який відзначає найбільш перспективні малі та середні українські бізнеси. Цього року в NEXT 250 найбільше представників з реального сектору: виробництва, легкої промисловості, ритейлу, креативних індустрій. Серед напряму компаній, які зʼявились після початку великої війни, домінує мілтек. Сукупний виторг усіх учасників списку – понад 27 млрд грн. Хто вони – бізнеси, що рухають українську економіку вперед?
У цьому номері також знайдете:
- Другий за час повномасштабного вторгнення великий інвестиційний гід, який розповість, скільки можна заробити на ОВДП, землі та акціях світових компаній за наступні 12 місяців. Розроблений спільно з інвесткомпанією Capital Times.
- Data-story про «паперовий» CAPEX України: чи дійсно частка інвестицій в українському ВВП співставна країнам-сусідкам?
- Рейтинг 10 найбільш динамічних крафтових пивоварень, які не просто створюють якісний продукт, а й переосмилюють культуру споживання алкоголю в Україні.
- Історію про бізнес-шлях Алекса Купера, найвідомішого українського ресторатора, співзасновника Kyiv Food Market, який поставив собі за мету перетворити свої заклади на системний бізнес. Чи вдається це йому?
- Фічер про вже легендарну постать на київському ринку забудовників, Владиславу Молчанову, та її підприємницький стержень, який допоміг їй довести кожен зі своїх проєктів до кінця.
- Головна інвестиція країни: що означає ефективність в сучасному війську та скільки витрачають щомісяця топові підрозділи – «Хартія» та «Ахіллес» – на зброю та інше устаткування, які допомагають їм нищити ворога?
