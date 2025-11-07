Випуск журналу Forbes Ukraine: NEXT 250, або Ген зростання українського МСБ, інвестиції, успішні та неуспішні, й люди з унікальним підприємницьким хистом і відсутністю страху перед викликами

Робота художника Володимира Манжоса (Waone ) Фото Waone (Володимир Манжос)

Історія обкладинки

Перед вами цифровий архів журналу Forbes Ukraine за червень–липень 2025. Його обкладинку прикрашає робота знакового українського художника Waone (Володимира Манжоса), яку він створив на прохання редакції і яка, на думку митця, найкраще уособлює бізнес-ландшафт в Україні з його сміливістю, динамічністю та модерністю.

Проєкт-зірка випуску – третя едиція списку NEXT 250, унікального продукту Forbes, який відзначає найбільш перспективні малі та середні українські бізнеси. Цього року в NEXT 250 найбільше представників з реального сектору: виробництва, легкої промисловості, ритейлу, креативних індустрій. Серед напряму компаній, які зʼявились після початку великої війни, домінує мілтек. Сукупний виторг усіх учасників списку – понад 27 млрд грн. Хто вони – бізнеси, що рухають українську економіку вперед?

У цьому номері також знайдете: