Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Архів журналу Forbes
Дата

Forbes Ukraine (червень–липень 2025)

Forbes Ukraine
Forbes Ukraine
Forbes

4 хв читання

Випуск журналу Forbes Ukraine: NEXT 250, або Ген зростання українського МСБ, інвестиції, успішні та неуспішні, й люди з унікальним підприємницьким хистом і відсутністю страху перед викликами

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Waone (Володимир Манжос)

Робота художника Володимира Манжоса (Waone ) Фото Waone (Володимир Манжос)

Історія обкладинки

Перед вами цифровий архів журналу Forbes Ukraine за червень–липень 2025. Його обкладинку прикрашає робота знакового українського художника Waone (Володимира Манжоса), яку він створив на прохання редакції і яка, на думку митця, найкраще уособлює бізнес-ландшафт в Україні з його сміливістю, динамічністю та модерністю. 

Проєкт-зірка випуску – третя едиція списку NEXT 250, унікального продукту Forbes, який відзначає найбільш перспективні малі та середні українські бізнеси. Цього року в NEXT 250 найбільше представників з реального сектору: виробництва, легкої промисловості, ритейлу, креативних індустрій. Серед напряму компаній, які зʼявились після початку великої війни, домінує мілтек. Сукупний виторг усіх учасників списку – понад 27 млрд грн. Хто вони – бізнеси, що рухають українську економіку вперед?

У цьому номері також знайдете: 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні