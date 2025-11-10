Антон Забельский для Forbes Ukraine

Почему такая обложка

Перед вами кавер последнего выпуска журнала Forbes Ukraine за август – сентябрь 2025 года. На ней Павел Елизаров, бизнесмен-медийщик, который до большой войны был продюсером наиболее успешного политического шоу в Украине «Свобода слова», а после февраля 2022-го создал подразделение, на счету которого сейчас уничтоженной техники врага более чем на $12 млрд. Lazarʼs Group, название которой вдохновлено позывным Елизарова – Лазарь, входит в ряды Нацгвардии и за три года стало легендарным военным подразделением.

Именно бойцы Lazar's стали первыми, кто начал использовать тяжелые бомберы для подбивания российской техники. Эксклюзивно для Forbes Павел Елизаров рассказал, когда идея хантить дронами танки, БМП и другое железо Москвы стала реальностью и как ее удалось систематизировать.

Звездный рейтинг

На страницах журнала разместился традиционный для Forbes рейтинг «30 до 30». В поиске предвестников перемен редакция отобрала тех, кто создает будущее Украины здесь и сейчас. Часть героев списка защищает страну на фронте, остальные развивают науку, культуру, бизнес, помогают обществу. Это одна из наиболее разнообразных наших тридцаток.

Наряду со списком «30 до 30» опубликованы имена 30 украинцев до 30 лет, которых война унесла за последние 12 месяцев. Проект создан совместно с платформой памяти «Мемориал».

О культуре и больше

Отдельный блок этого выпуска от Forbes Ukraine посвящен культуре и тем, кто ее творит, защищает и популяризирует. В нем вы найдете большое исследование изменения ландшафта музыкальной индустрии во время большой войны; прочтете историю о том, с чего начинался Atlas Weekend и что ему мешает получить титул топового фестиваля Восточной Европы; получите ответ на вопрос: могут ли писатели в Украине жить на роялти от продажи своих книг – это утопия или реальность, а также сможете заглянуть за кулисы 13-го сезона «Холостяка» с ветераном Александром Будько (позывной Терен).