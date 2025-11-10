Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Чому така обкладинка

Перед вами кавер останнього випуску журналу Forbes Ukraine за серпень – вересень 2025-го. На ній Павло Єлізаров, бізнесмен-медійник, який до великої війни був продюсером найбільш успішного політичного шоу в Україні «Свобода слова», а після лютого 2022-го створив підрозділ, на рахунку якого зараз знищеної техніки ворога на понад $12 млрд. Lazarʼs Group, назва якої натхненна позивним Єлізарова – Лазар, входить до лав Нацгвардії і за три роки стала легендарним військовим підрозділом.

Саме бійці Lazarʼs стали першими, хто почав використовувати важкі бомбери для підбивання російської техніки. Ексклюзивно для Forbes Павло Єлізаров розповів, коли ідея хантити дронами танки, БМП та інше «залізо» Москви стала реальністю та як її вдалося систематизувати.

Зірковий рейтинг

На сторінках журналу розмістився традиційний для Forbes рейтинг «30 до 30». У пошуку провісників змін редакція відібрала тих, хто створює майбутнє України тут і зараз. Частина героїв списку захищає країну на фронті, решта розвиває науку, культуру, бізнес, допомагає суспільству. Це одна з найрізноманітніших наших тридцяток.

Поряд зі списком «30 до 30» опубліковані імена 30 українців до 30 років, яких війна забрала за останні 12 місяців. Проєкт створено спільно з платформою памʼяті «Меморіал».

Про культуру та більше

Окремий блок цього випуску від Forbes Ukraine присвячений культурі й тим, хто її творить, захищає та популяризує. У ньому ви знайдете велике дослідження зміни ландшафту музичної індустрії під час великої війни; прочитаєте історію про те, з чого починався Atlas Weekend та що йому заважає отримати титул топового фестивалю Східної Європи; отримаєте відповідь на запитання: чи можуть письменники в Україні жити на роялті від продажу своїх книг – це утопія чи реальність, а також зможете зазирнути за лаштунки 13-го сезону «Холостяка» з ветераном Олександром Будьком (позивний Терен).