Forbes Ukraine (декабрь 2024 – январь 2025)

В шестом и последнем номере журнала Forbes Ukraine в 2024 году поместилось три рейтинга: 25 «горячих» стартапов, 30 бизнес-чемпионов диджитализации и топ-20 украинских инфлюэнсеров. Кроме них, материал о первых шагах боксера Александра Усика в бизнесе, диалог с Нобелевским лауреатом 2024 года Джеймсом Робинсоном о релевантности теории институтов для украинского контекста и реконструкции начала и конца импорта российского газа в Украину. Что еще – читайте далее
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Впервые за всю историю Forbes Ukraine журнал вышел с двумя обложками. Первую занял Александр Усик, 37, – абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе. Этот титул спортсмен отстоял в декабре в бою-реванше с британцем Тайсоном Фьюри, 36, в Саудовской Аравии.
Это число журнала тогда готовилось к печати. На второй – Лев Жиденко и Тарас Панасенко, основатели ритейл-сети «Аврора», названы лучшими предпринимателями страны по версии Forbes Ukraine.
Что «в сердце» журнала?
- Украинский бизнес потратил в 2024 году на лоббистов в США $3,2 млн. Чего пытаются достичь предприниматели в стенах Капитолия?
- Михаил Фридман и партнеры подали иск против Украины более чем на $1 млрд. Какие шансы у государства не проиграть?
- Топ-25 стартапов, у которых есть все шансы перерасти в единорогов. Спойлер: более 40% финалистов рейтинга – ИИ-стартапы, у большинства других действующая бизнес-модель.
- Анна и Станислав Завертайло приучили киевлян покупать пирожные по 400 грн и хлеб, втрое дороже магазинного. С чего начиналась их история на украинском рынке HoReCa, и как они планируют развивать свое дело?
- Чемпионы диджитализации: обширное исследование и список Forbes и KPMG. Какие украинские компании зашли в цифровизацию дальше всех?
- Как Александр Усик олицетворяет свои бизнес-идеи и сколько денег они ему уже приносят?
- Имя Ивана Урывского почти всегда звучит рядом с его уже иконическим спектаклем «Конотопская ведьма». Что еще скрывает его творческая вселенная?
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