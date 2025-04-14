Forbes Ukraine (декабрь 2024 – январь 2025)

В шестом и последнем номере журнала Forbes Ukraine в 2024 году поместилось три рейтинга: 25 «горячих» стартапов, 30 бизнес-чемпионов диджитализации и топ-20 украинских инфлюэнсеров. Кроме них, материал о первых шагах боксера Александра Усика в бизнесе, диалог с Нобелевским лауреатом 2024 года Джеймсом Робинсоном о релевантности теории институтов для украинского контекста и реконструкции начала и конца импорта российского газа в Украину. Что еще – читайте далее

Впервые за всю историю Forbes Ukraine журнал вышел с двумя обложками. Первую занял Александр Усик, 37, – абсолютный чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе. Этот титул спортсмен отстоял в декабре в бою-реванше с британцем Тайсоном Фьюри, 36, в Саудовской Аравии.

Это число журнала тогда готовилось к печати. На второй – Лев Жиденко и Тарас Панасенко, основатели ритейл-сети «Аврора», названы лучшими предпринимателями страны по версии Forbes Ukraine.

Что «в сердце» журнала?