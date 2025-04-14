Forbes Ukraine (грудень 2024 — січень 2025)

У шостому та останньому номері журналу Forbes Ukraine у 2024 році помістилось аж три рейтинги — 25 «гарячих» стартапів, 30 бізнес-чемпіонів диджиталізації та топ-20 українських інфлюенсерів. Окрім них, матеріал про перші кроки боксера Олександра Усика у бізнесі, діалог із Нобелівським лауреатом 2024 року Джеймсом Робінсоном про релевантність теорії інституцій для українського контексту і реконструкція початку та кінця імпорту російського газу в Україну. Що іще — читайте далі.
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Вперше за всю історію Forbes Ukraine журнал вийшов у двох обкладинках. Першу зайняв Олександр Усик, 37 — абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі. Цей титул спортсмен відстояв у грудні у бої-реванші з британцем Тайсоном Ф’юрі, 36, у Саудівській Аравії.
Це число журналу тоді саме готувалось до друку. На другій — Лев Жиденко і Тарас Панасенко, засновники ритейл-мережі «Аврора», названі найкращими підприємцями країни за версією Forbes Ukraine.
Що «у серці» журналу?
- Український бізнес витратив у 2024 році на лобістів у США $3,2 млн. Чого намагаються досягти підприємці у стінах Капітолію?
- Михайло Фрідман та партнери подали позов проти України на понад $1 млрд. Які шанси у держави не програти?
- Топ-25 стартапів, у яких є всі шанси перерости у єдинорогоів. Спойлер: понад 40% фіналістів рейтингу — ШІ‑стартапи, у більшості інших дієва бізнес‑модель.
- Анна і Станіслав Завертайли привчили киян купувати тістечка за 400 грн та хліб, тричі дорожчий за магазинний. Із чого починалась їхня історія на українському ринку HoReCa та як вони планують розвивати свою справу?
- Чемпіони диджиталізації: велике дослідження та список Forbes і KPMG. Які українські компанії зайшли у цифровізації далі за всіх?
- Як Олександр Усик втілює свої бізнес-ідеї та скільки грошей вони йому вже приносять?
- Імʼя Івана Уривського майже завжди лунає поряд із його вже іконічною виставою «Конотопська відьма». Що іще приховує його творчий всесвіт?
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