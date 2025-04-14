Forbes Ukraine (грудень 2024 — січень 2025)

У шостому та останньому номері журналу Forbes Ukraine у 2024 році помістилось аж три рейтинги — 25 «гарячих» стартапів, 30 бізнес-чемпіонів диджиталізації та топ-20 українських інфлюенсерів. Окрім них, матеріал про перші кроки боксера Олександра Усика у бізнесі, діалог із Нобелівським лауреатом 2024 року Джеймсом Робінсоном про релевантність теорії інституцій для українського контексту і реконструкція початку та кінця імпорту російського газу в Україну. Що іще — читайте далі.

Вперше за всю історію Forbes Ukraine журнал вийшов у двох обкладинках. Першу зайняв Олександр Усик, 37 — абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі. Цей титул спортсмен відстояв у грудні у бої-реванші з британцем Тайсоном Ф’юрі, 36, у Саудівській Аравії.

Це число журналу тоді саме готувалось до друку. На другій — Лев Жиденко і Тарас Панасенко, засновники ритейл-мережі «Аврора», названі найкращими підприємцями країни за версією Forbes Ukraine.

Що «у серці» журналу?